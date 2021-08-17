«التقنية العليا» تبدأ اللقاءات التعريفية اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

تبدأ اليوم اللقاءات التعريفية السنوية للطلبة الجدد الملتحقين بكليات التقنية العليا للعام الأكاديمي الجديد 2021 / ‏2022، والتي تستهدف نحو 2300 طالب وطالبة على مستوى فروع الكليات الـ16 في مختلف مناطق الدولة.

وينتظم الطلبة على مدار يومين متتاليين في برنامج تعريفي إرشادي يستهدف إطلاعهم على كل ما يتعلق بعملية التحاقهم بالكليات وبدء دراستهم بجهوزية واستعداد، وخاصة مع استمرار الكليات في تطبيق نموذج التعليم «الهجين» الذي أثبت نجاح وفاعلية عالية في العام الأكاديمي الماضي.

وهنأ الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا، الطلبة الجدد المقبولين في الكليات والذين ستتاح لهم فرصة معايشة تجربة تعليمية شيقة في ظل ما تتميز به الكليات من تعليم تطبيقي نوعي يجمع ما بين التعلم عن بُعد والتعلم وجهاً لوجه فيما يسمى بنموذج التعليم الهجين الذي حقق نجاحاً كبيراً في تطبيقه العام الأكاديمي الماضي، بالإضافة إلى منح الطالب فرصة الحصول على شهادة احترافية في تخصصه معتمدة من الجهات العالمية المانحة لها، وكذلك تتميز الكليات بكونها أول مؤسسة تعليم عالٍ تعتمد بالدولة كمناطق اقتصادية إبداعية حرة بحيث تمكن طلبتها من تأسيس مشاريعهم الخاصة وبناء مستقبلهم المهني بشكل مبكر.

وقال الشامسي: إن الطلبة الجدد سينخرطون على مدار يومين ضمن برنامج اللقاءات التعريفية التي تستهدف تعريفهم بكل ما يتعلق بتجربتهم التعليمية في الكليات، إذ سيعقد اليوم الأول عن بُعد ويلتقي فيه الطلبة الجدد مديري الكليات على مستوى الفروع الـ16 للترحيب بهم وتعريفهم بامتيازات الدراسة في الكليات والإجراءات الاحترازية المتبعة لضمان أمنهم وسلامتهم وتوضيح النمط التعليمي المتبع في الكليات والمتمثل بـ«التعليم الهجين» والمطبق وفق احتياجات كل برنامج وتخصص على مستوى الدراسة النظرية والتطبيقية، إضافة لتعريفهم بقنوات التواصل الداخلية مع الكليات، في حين أن اليوم التعريفي الثاني سيتطلب حضور الطلبة الجدد للكليات لاستكمال إجراءات التسجيل ومنحهم فرصة التعرف إلى مرافق الكليات والخدمات المتوافرة لهم وكيفية استثمارهم الأمثل للبيئة التعليمية المتطورة المتوافرة لهم.

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