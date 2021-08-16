حاكم الشارقة يعتمد 788 منحة دراسية بجامعتي «الشارقة» و«الأمريكية»

المصدر: الشارقة - البيان

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 788 منحة دراسة للطلبة من أبناء إمارة الشارقة، في جامعتي «الشارقة» و«الأمريكية».

وبلغ عدد الطلبة الذين سيتم استيعابهم ضمن المنح في جامعة الشارقة، 661 طالباً، وفي الجامعة الأمريكية 127 طالباً، وذلك في جميع التخصصات والمساقات العلمية في الجامعتين. أعلنت ذلك خولة عبد الرحمن بن هدة، رئيس قسم المنح الدراسية بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، عبر برنامج «الخط المباشر»، الذي يبث عبر إذاعة الشارقة.

وأكدت أن هذه المنحة، تعتبر الدفعة الأولى، وسوف يتم الإعلان عن منح أخرى قبل بداية العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى أنه تم قبول الطلبة الذين تقدموا للمنح، وفق الشروط المعتمدة لنظام المنح الدراسية. وأشارت إلى أنه سيتم إرسال رسائل إلكترونية لجميع الطلبة الذين تم قبولهم، كما تم إخبارهم سابقاً بشروط المنح الدراسية الخاصة بالمعدل الدراسي، وعدد الساعات المتعلقة بالفصل الدراسي.

كما أصدر صاحب السمو حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (29) لسنة 2021 م، بشأن تعيين رئيس لمجمع القرآن الكريم في إمارة الشارقة. ونص المرسوم على أن يُعيّن الدكتور خليفة مصبح بن أحمد الطنيجي، رئيساً لمجمع القرآن الكريم في إمارة الشارقة. ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، كلٌّ في ما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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