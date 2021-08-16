«مواصلات الإمارات» تكثف استعداداتها لتوفير خدمات النقل المدرسي الآمن

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «مواصلات الإمارات» عن تكثيف استعداداتها لتوفير خدمات النقل المدرسي ومشرفي النقل والسلامة عبر 6629 حافلة مدرسية للمدارس الحكومية والخاصة المتعاقدة للعام الدراسي الجديد 2021/‏‏‏‏2022 الذي سينطلق نهاية أغسطس الحالي.

وأنجزت الشركة معظم خطط تأهيل أسطولها المخصص للنقل المدرسي والتعليمي في الدولة، لا سيما الانتهاء من عمليات الصيانة الوقائية والدورية، والتأكد من جاهزية منظومة أمن وسلامة الطلبة في الحافلات، علاوةً على تلبية كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المطلوبة من قبل الجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق بـ«كوفيد 19»، ضماناً لصحة الطلبة خلال عمليات نقلهم اليومية من وإلى مواقع الدراسة.

وفي إطار الجهود الرامية لضمان حماية الطلبة وسلامتهم من آثار الجائحة؛ فالعمل جارٍ حسب الخطة الشاملة لحماية الطلبة المنقولين من الفيروس، بما يحقق سلامة ورضا عناصر المجتمع المدرسي بأكمله، وخصوصاً أولياء الأمور والطلبة المنقولين على متن أسطول حافلات الشركة، علماً أن هذه الخطة تخضع للتحديث الدوري وفق أحدث التشريعات والأدلة الإرشادية التي صدرت بخصوص الوقاية، حيث يشمل نطاق العمل بهذه الخطة خدمات نقل الطلبة في مختلف القطاعات الدراسية والتعليمية ولكل المراحل العمرية.

وتتضمن الخطة تفاصيل شاملة للإجراءات التي يتم القيام بها لضمان تقديم خدمات نقل الطلبة وفق أفضل الممارسات الممكنة عملياً والمطبقة محلياً وعالمياً، بدءاً من مرحلة التخطيط والإعداد والتجهيز للعام الدراسي، مروراً بعملية التشغيل وتقديم الخدمة، حتى مرحلة الرقابة والقياس، كما تتضمن تحديداً واضحاً للأدوار والمسؤوليات لجميع المعنيين بتقديم الخدمات.

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