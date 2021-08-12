«موارد الفجيرة» تنظم برنامج فرصة الصيفي بمشاركة 1000 طالب

المصدر: (الفجيرة - عائشة الكعبي)

كشفت نوره الهنداسي، رئيس قسم التدريب والتطوير في دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة، عن انطلاق البرنامج التدريبي المهني الصيفي تحت عنوان «فرصة»، بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة الفجيرة وبلدية الفجيرة ومنطقة الصناعات البترولية فوز، بمشاركة 1000 طالب وطالبة من مختلف أنحاء الدولة ممثلة في طلبة الجامعات وكليات التقنية العليا والمعاهد، حيث يطرح البرنامج 40 ساعة تدريبية، ومن الشروط المهمة أن لا يقل عدد الساعات المعتمدة لكل طالب عن 30 ساعة حضوراً كلياً للبرنامج الذي بدأ من بتاريخ 8 أغسطس وسيستمر حتى 26 أغسطس من العام الجاري.

ولفتت إلى أن البرنامج سيخلق مهارات عالية لدى الطلبة عملياً، كما سيرفع مستوى المعرفة لديهم وسيحقق بداخلهم الإلهام وروح القيادة وحل المشكلات وسمات النضج وإدارة الأعمال باحترافية، إلى جانب تأهيلهم للاستعداد لكل الطوارئ والأزمات وإيجاد الحلول السريعة باحترافية متناهية.

وأشارت الهنداسي إلى أن الدائرة وفي إطار الإجراءات الاحترازية يتم تطبيق هذه البرامج بمعايير عالية في السلامة.

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