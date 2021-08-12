«الروح الإيجابية» تسعد الطلبة بزيارة متحف شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان

نظمت القيادة العامة لشرطة دبي، ضمن فعاليات مبادرة «الروح الإيجابية»، بالتعاون مع إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، وبالتنسيق مع بلدية دبي، زيارة لـ 25 طالباً وطالبة من مخيم مدينة الطفل إلى متحف شرطة دبي، وذلك للاطلاع على مُحتوياته ومقتنياته التي توثق تاريخ شرطة دبي الحافل بالعطاء، وأبرز الابتكارات الحديثة في العمل الشرطي.

وأكدت فاطمة بوحجير مُنسقة مبادرة «الروح الإيجابية»، أن الزيارة تأتي في إطار التعاون الاستراتيجي والمستمر مع بلدية دبي، بهدف إسعاد الطلبة في العطلة الصيفية، وتعريفهم بمؤسسة شُرطية مهمة لها تاريخ حافل بالعطاء في خدمة الوطن.

وتجول الطلبة في المتحف، واستمعوا من علياء محمد العجلة رئيس قسم متحف شرطة دبي، إلى شرح حول محتوياته من قاعة السينما الرقمية، وقاعة لعرض المشاركات المجتمعية، وقاعة مُتخصصة لتوثيق المسيرة التاريخية، وقصة التطور والإنجازات المتنوعة التي حققتها شرطة دبي.

فعاليات

وبعد الجولة، زار الطلبة قاعة خط الدفاع، والتي أُقيمت فيها لهم فعاليات متنوعة من مسابقات رسم، وورش عمل، وعرض لمادة فلمية عن تاريخ إمارة دبي، ثم التقطوا صوراً تذكارية مع دمُية الشرطية «آمنة».

وقدمت زينب حسين مديرة مجلة خالد، شرحاً للطلبة عن المجلة ونسختها الإلكترونية.

وفي ختام الزيارة، أعربت أمينة الطواش المرشد السياحي في بلدية دبي، عن شكرها إلى شرطة دبي، على مبادرتها الرائدة في استضافة الطلبة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز