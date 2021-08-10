1800 مبرمج ضمن مبادرة «نستثمر في مجتمعنا»

المصدر: أبوظبي - وام

قدمت جامعة أبوظبي ضمن مبادرتها «نستثمر في مجتمعنا» دورة تدريبية في البرمجة لأكثر من 1800 شخص من 300 مدرسة وجامعة وشركة في أكثر من 50 بلداً حول العالم. جاء ذلك ضمن الدورة التدريبية «تطوير تطبيقات رائدة باستخدام منصة البرمجة المرئية»، والتي أتاحت للمشاركين فرصة تطوير مهارات البرمجة الأساسية اللازمة لتطوير التطبيقات، وذلك كجزء من البرنامج الوطني للمبرمجين.

وتم اختيار جامعة أبوظبي من بين 8 جامعات وطنية للبرنامج الوطني للمبرمجين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تتطلع جامعة أبوظبي إلى تمكين الطلبة والمبرمجين ورواد الأعمال والشركات الناشئة والكبرى من خلال دورات تدريبية مبتكرة تركز على تطبيقات البرمجة وتقنياتها والأدوات ذات الصلة المستخدمة في مختلف القطاعات.

المعرفة الرقمية

وقال الدكتور حمدي الشيباني، عميد كلية الهندسة في الجامعة: مع استمرار التكنولوجيا في ترسيخ مكانتها عنصراً مستقبلياً حاسماً لدى العديد من الصناعات والقطاعات، تحظى المعرفة الرقمية اليوم بأهمية بالغة أكثر من أي وقت مضى على مستوى العالم.

ولإعداد طلبتنا والمجتمع ككل لهذا العالم الذي يتزايد اعتماده على التكنولوجيا يوماً بعد يوم، تواصل جامعة أبوظبي تسخير مواردها لتقديم البرامج والدورات التي تركز على تعزيز المهارات والمعارف التي يحتاجها سوق العمل، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة.

ريادة

ومن جهته، قال الدكتور حمد العضابي، مدير الحرم الجامعيين لجامعة أبوظبي في العين ودبي: تتمتع الجامعة بسجل حافل في الاستثمار في المجتمع، حيث تأتي مشاركتنا في البرنامج الوطني للمبرمجين، إلى جانب 7 جامعات أخرى رائدة في الدولة، تتويجاً لجهود الجامعة التي نعتز ونحتفي بها، وذلك نظراً إلى دور هذه الجهود في تعزيز مهارات ومعرفة المبرمجين المستقبليين وتزويدهم بأعلى مستويات الكفاءة الرقمية اللازمة للنجاح في مسيرتهم المهنية.

ومع الانتهاء من الدورة، يقوم المشاركون بتطوير تطبيقات لوسائل التواصل الاجتماعي والتعليم والصحة والترفيه، حيث يتم تزويدهم بالمهارات الأساسية لتصميم وتطوير واختبار الأنظمة التي توظف التكنولوجيا. وأعرب أكثر من 95% من المشاركين عن رضاهم عن محتوى الدورة وطريقة تقديمها ومنصة البرمجة المستخدمة.

بالأرقام

قدمت جامعة أبوظبي ضمن مبادرة «نستثمر في مجتمعنا» أكثر من 120 ورشة ودورة تدريبية خلال العام 2021، في موضوعات عدة منها: الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والبرمجة وإدارة الوقت والعمل الجماعي والاتصال. واستفاد من المبادرة أكثر من 13 ألف طالب ومعلم وولي أمر وموظف.

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