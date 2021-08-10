جامعة الإمارات تنجز دراسة حول ‏الصناعة الغذائية

المصدر: العين - البيان

يعمل باحثون في مركز جامعة الإمارات للسياسة العامة والقيادة على ‏دراسة بحثية حول «الابتكارات المستدامة في صناعة الأغذية ‏الإماراتية: السابق ونتائجه» .

وتهدف الدراسة إلى التحقيق في ‏العوامل البيئية الداخلية كالأصول المادية والموارد المالية والخارجية ‏والدعم الحكومي وديناميكيات السوق والتي تؤثر على الابتكارات ‏الزراعية المستدامة وتأثير هذه الابتكارات على نجاح الشركات العاملة ‏في قطاع صناعة الأغذية.‏

ويشرف على الدراسة فريق بحثي يرأسه الدكتور أيدين باسرير من ‏كلية الأغذية والزراعة بالجامعة ويشاركه الدكتور مؤمن ديان من كلية ‏الإدارة والاقتصاد بالإضافة إلى البروفيسور أنتوني داي بينديتو من ‏جامعة تيمبل بالولايات المتحدة الأمريكية. ويتوقع أن ينتهي الفريق ‏البحثي من الدراسة نهاية ديسمبر من هذا العام.‏

وأوضح الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي ‏بالجامعة: أن مركز جامعة الإمارات للسياسة العامة والقيادة يسهم في ‏تحقيق استراتيجيات الجامعة من خلال البحث والتطوير وبناء القدرات ‏العلمية والمهارات الفنية من أجل تأهيل جيل من الباحثين والمتمكنين ‏في دعم مسيرة التنمية في الدولة في مجال السياسة العامة. ويركز المركز في العديد من المجالات البحثية خاصة ذات ‏الأولويات الاستراتيجية الوطنية‎ كالأمن الغذائي.‏

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