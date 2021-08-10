جامعة الإمارات تنجز دراسة حول الصناعة الغذائية
يعمل باحثون في مركز جامعة الإمارات للسياسة العامة والقيادة على دراسة بحثية حول «الابتكارات المستدامة في صناعة الأغذية الإماراتية: السابق ونتائجه» .
وتهدف الدراسة إلى التحقيق في العوامل البيئية الداخلية كالأصول المادية والموارد المالية والخارجية والدعم الحكومي وديناميكيات السوق والتي تؤثر على الابتكارات الزراعية المستدامة وتأثير هذه الابتكارات على نجاح الشركات العاملة في قطاع صناعة الأغذية.
ويشرف على الدراسة فريق بحثي يرأسه الدكتور أيدين باسرير من كلية الأغذية والزراعة بالجامعة ويشاركه الدكتور مؤمن ديان من كلية الإدارة والاقتصاد بالإضافة إلى البروفيسور أنتوني داي بينديتو من جامعة تيمبل بالولايات المتحدة الأمريكية. ويتوقع أن ينتهي الفريق البحثي من الدراسة نهاية ديسمبر من هذا العام.
وأوضح الدكتور أحمد علي مراد، النائب المشارك للبحث العلمي بالجامعة: أن مركز جامعة الإمارات للسياسة العامة والقيادة يسهم في تحقيق استراتيجيات الجامعة من خلال البحث والتطوير وبناء القدرات العلمية والمهارات الفنية من أجل تأهيل جيل من الباحثين والمتمكنين في دعم مسيرة التنمية في الدولة في مجال السياسة العامة. ويركز المركز في العديد من المجالات البحثية خاصة ذات الأولويات الاستراتيجية الوطنية كالأمن الغذائي.