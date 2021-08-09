40 مليون درهم منح دراسية لطلبة الجامعة الأمريكية في دبي

المصدر: دبي - البيان

قدمت الجامعة الأمريكية في دبي، منحاً دراسية بقيمة 40 مليون درهم، للطلبة الحاصلين على الثانوية العامة، والمتفوقين علمياً أو رياضياً، ليباشروا الدراسة في العام الأكاديمي 2021ـ 2022.

وقال الدكتور ديفيد شميدت رئيس الجامعة: إن إدارة الجامعة تحرص كل عام على تقديم المنح الدراسية للطلبة المستحقين، تشجيعاً لهم للمثابرة في تحصيلهم العلمي، سواء لنيل البكالوريوس أو الماجستير من كليات الجامعة، ومختلف برامجها الدراسية المعترف بها محلياً ودولياً.

واستعدت الجامعة لاستقبال الطلبة في 29 أغسطس الجاري، لبدء الدراسة داخل الحرم الجامعي، وفق الشروط الصحية المطلوبة، للحفاظ على الصحة العامة للطلبة، وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية.

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