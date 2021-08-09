3500 طالب مستجد للعام المقبل في جامعة الإمارات

المصدر: ‏(العين - البيان)

أنهت جامعة الإمارات العربية المتحدة الاستعدادات الخاصة لاستقبال ‏طلبتها المستجدين والبالغ عددهم 3500 طالب وطالبة للعام الجامعي ‏الأكاديمي الجديد 2021/‏ 2022م وفق إجراءات آمنة، ‏وذلك من خلال ‏إعداد برنامج إرشادي خاص «هجين» تستمر فعالياته على مدى خمسة أيام ‏خلال شهر أغسطس.‏

وأكدت الأستاذة الدكتورة عائشة سالم الظاهري، النائب المشارك لشؤون ‏الطلبة، أن الطالب هو محور العملية التعليمية، حيث يتطلب ذلك توفير ‏كافة المتطلبات مع بداية مرحلة جديدة لمواصلة التحصيل العلمي التي ‏تختلف تماماً عن المرحلة السابقة للطالب ما قبل دخوله للجامعة.

وقد ‏حرصت إدارة الجامعة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال الطلبة ‏الجدد وفق الإجراءات المطبقة لمواجهة ظروف جائحة (كوفيد19)، وبما ‏يضمن سلامة وصحة الطلاب واستمرار العملية التعليمية وفق المعايير ‏الأكاديمية التي تضمن توفير البيئة الجامعية الآمنة لهم.‏

وأشارت إلى أنه تمّ إعداد خطة «هجينة» شاملة لاستقبال الطلبة الجدد ‏الذين أتموا كافة إجراءات التسجيل والبالغ عددهم ‏‎3500‎ طالب وطالبة في ‏كافة التخصصات الأكاديمية التي تطرحها الجامعة، مع مراعاة كافة ‏الجوانب والمتطلبات.

وأضافت: «يتضمن البرنامج محاضرات عن ‏الحياة الأكاديمية في الجامعة منها: خطوات النجاح الأكاديمي والإرشاد ‏الأكاديمي ‏وإعداد الخطة الدراسية وكيفية تسجيل المساقات وكيفية اختيار ‏التخصص، والتعريف بثقافة دولة الإمارات للطلبة الدوليين، والخدمات ‏الطلابية ومراكز دعم الطلبة، والتعليم الهجين والتقني».

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