3500 طالب مستجد للعام المقبل في جامعة الإمارات
أنهت جامعة الإمارات العربية المتحدة الاستعدادات الخاصة لاستقبال طلبتها المستجدين والبالغ عددهم 3500 طالب وطالبة للعام الجامعي الأكاديمي الجديد 2021/ 2022م وفق إجراءات آمنة، وذلك من خلال إعداد برنامج إرشادي خاص «هجين» تستمر فعالياته على مدى خمسة أيام خلال شهر أغسطس.
وأكدت الأستاذة الدكتورة عائشة سالم الظاهري، النائب المشارك لشؤون الطلبة، أن الطالب هو محور العملية التعليمية، حيث يتطلب ذلك توفير كافة المتطلبات مع بداية مرحلة جديدة لمواصلة التحصيل العلمي التي تختلف تماماً عن المرحلة السابقة للطالب ما قبل دخوله للجامعة.
وقد حرصت إدارة الجامعة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال الطلبة الجدد وفق الإجراءات المطبقة لمواجهة ظروف جائحة (كوفيد19)، وبما يضمن سلامة وصحة الطلاب واستمرار العملية التعليمية وفق المعايير الأكاديمية التي تضمن توفير البيئة الجامعية الآمنة لهم.
وأشارت إلى أنه تمّ إعداد خطة «هجينة» شاملة لاستقبال الطلبة الجدد الذين أتموا كافة إجراءات التسجيل والبالغ عددهم 3500 طالب وطالبة في كافة التخصصات الأكاديمية التي تطرحها الجامعة، مع مراعاة كافة الجوانب والمتطلبات.
وأضافت: «يتضمن البرنامج محاضرات عن الحياة الأكاديمية في الجامعة منها: خطوات النجاح الأكاديمي والإرشاد الأكاديمي وإعداد الخطة الدراسية وكيفية تسجيل المساقات وكيفية اختيار التخصص، والتعريف بثقافة دولة الإمارات للطلبة الدوليين، والخدمات الطلابية ومراكز دعم الطلبة، والتعليم الهجين والتقني».