«محمد بن راشد للطب» تعزّز مهارات البحث العلمي لطلبة الثانوية

المصدر: (دبي ــ البيان)

أعلنت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية عن مشاركتها ضمن المسار البحثي لبرنامج «سفراؤنا الوطني» «استعداد» وهو إحدى مبادرات وزارة التربية والتعليم الهادفة لتعزيز قدرات الطلبة وإثرائها وتزويدهم بالمعارف التي تنسجم مع رسالة الجامعة القائمة على أهمية الأبحاث العلمية وإجراء الأبحاث المبتكرة.

وأتاح التعاون بين الجامعة وبرنامج استعداد للطلاب فرصة لإكسابهم مفاهيم ومنهجية البحث العلمي .

وامتد البرنامج المجاني، القائم على منهجية التعليم التجريبي «عن بعد» لأسبوعين وشارك فيه 20 من طلاب المرحلة الثانوية، ليحفزهم على استكشاف مختلف المسارات المهنية .

وقالت الدكتورة ليلى السويدي، العميد المشارك لسعادة الطلبة وأستاذ مساعد في علم الدم الجزيئي بكلية الطب في الجامعة: لا بد أن يدرك الطلاب أهمية البحث العلمي وأثره على مختلف نواحي الحياة.

حيث يمنح تعاون الجامعة مع وزارة التربية والتعليم في تنفيذ برنامج «سفراؤنا الوطني» «استعداد» كافة الطلاب المشاركين الأدوات اللازمة للتعرف على التحديات البحثية التي تتطلب حلول والعمل على جمع المعلومات اللازمة وتحليلها لتقييم النتائج من أجل تقديم الحلول المناسبة لها.

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