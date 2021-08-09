3488 طالباً يشاركون بورشة تفاعلية في مركز ابتكار «كهرباء دبي»

المصدر: دبي - البيان

نظم مركز الابتكار التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي ورشة عمل تفاعلية افتراضية باللغتين العربية والإنجليزية حول أفضل الممارسات المتبعة للمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، ودور مركز الابتكار، ضمن مجمّع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، في تشجيع التقنيات النظيفة لتوفير طاقة نظيفة ومستدامة. وشارك في الورشة 3488 طالباً وطالبة من مختلف المدارس الحكومية والخاصة ومراكز أصحاب الهمم في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «تتبنى الهيئة استراتيجية متكاملة لتأهيل الشباب للمشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني، إيماناً منها بأن شباب اليوم هم قادة المستقبل وحجر الأساس في ضمان مستقبل أكثر إشراقاً لأجيالنا القادمة. ويعمل مركز الابتكار على استثمار طاقات الشباب وترسيخ دورهم في قطاع الطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتسخير البحوث وأحدث التقنيات المبتكرة لتحقيقها. ويعد المركز منصة تعليمية لاستضافة الفعاليات والمؤتمرات والندوات وورش العمل، حيث يعمل على بناء تعاون قوي مع المدارس والجامعات والشركات الناشئة والمؤسسات المحلية والعالمية في مجالات الابتكار وتبادل المعارف وتنظيم المعارض».

وتأتي الورشة في إطار جهود المركز لتوطيد جسور التعاون مع المدارس والجامعات، لبناء الجيل القادم من قادة الاستدامة والمبتكرين، وصقل وتطوير قدراتهم في مجال تقنيات الطاقة النظيفة من خلال تبادل المعارف وتطوير المهارات والخبرات، وتوفير تجربة فريدة لاستكشاف أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الطاقة النظيفة، مع التركيز على تنمية المواهب الوطنية وتعزيزها.

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