جامعة الإمارات تطرح 5 برامج للدكتوراه في كلية التربية

المصدر: (العين - وام )

تشهد برامج الدراسات العليا «الدكتوراه والماجستير»، التي تطلقها كلية التربية في جامعة الإمارات، إقبالاً كبيراً من الطلبة، لتلبية حاجة سوق العمل والمؤسسات التربوية والتعليمية من الكوادر والكفاءات ذات التخصص الأكاديمي العالي، حيث بلغ عدد الطلبة الملتحقين ببرامج الدراسات العليا 203 للعام الأكاديمي 2020 - 2021، 63 طالباً وطالبة في برامج الدكتوراه، و140 في برامج الماجستير، يمثلون 25 جنسية.

ويبلغ عدد برامج الدكتوراه المطروحة حالياً في كلية التربية بجامعة الإمارات، 5 برامج، ومن المقرر أن تنظم الكلية دورة واحدة للتسجيل خلال العام الأكاديمي، تبدأ في سبتمبر المقبل.

وقالت الدكتورة نجوى الحوسني عميد كلية التربية بالإنابة بالجامعة، إن الكلية تعكف حالياً على تطوير خطط تعاون وشراكات دولية مع عدد من برامج الماجستير المطروحة في جامعات عالمية مرموقة، في هونغ كونغ والولايات المتحدة الأمريكية وفنلندا، بهدف تبادل الخبرات، والارتقاء ببرامج الماجستير، الأمر الذي يؤهل الطلبة، ليس فقط من الناحية النظرية الأكاديمية، وإنما من الناحية التطبيقية العملية، مشيرة إلى أن الاعتماد الأكاديمي الدولي الذي حصلت عليه الكلية في مايو 2021، من مجلس اعتماد برامج إعداد المعلمين في الولايات المتحدة الأمريكية، من شأنه أن يسهم في تعزيز هذه الشراكات، وضمان تقديم خدمات أكاديمية عالمية عالية الجودة.

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