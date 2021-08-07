«أولياء أمور» طلبة المنطقة الوسطى: دور مهم للأسرة والمجتمع في العملية التربوية

المصدر: الذيد - البيان

أكد مجلس أولياء أمور الطلاب والطالبات بالمنطقة الوسطى التابع لمجلس الشارقة للتعليم خلال اجتماعه الخامس الذي عقده بمقره في مدينة الذيد مساء أول من أمس وترأسه سعدة راشد المحيان رئيس المجلس على أهمية تكامل دور العملية التربوية بكل أبعادها في تحقيق معادلة متفاعلة العناصر، تتقاسم أدوارها أطراف عدة، أهمها الأسرة والبيت والمجتمع، بحيث تتعاون جميعها في تأدية هذه الرسالة على خير وجه للوصول للنتائج المرجوة.

وبارك المحيان في بداية الاجتماع للدكتورة سوزان مام على نيلها ثقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لها بتعيينها مديراً جديداً للجامعة الأمريكية بالشارقة، متمنياً لها التوفيق والنجاح.

وأشار المجلس إلى ضرورة توثيق الصلات بين البيت والمدرسة في ظل الظروف الحالية والتي تشهدها الدولة والعالم أجمع كون التعليم قضية مجتمعية لابد أن يشارك فيها جميع الأطراف من الأسرة والمدرسة وجميع أفراد المجتمع ومؤسساته المختلفة.

ودعا راشد المحيان إلى أهمية مواصلة تنفيذ مختلف البرامج الرامية إلى تنمية وتعزيز علاقة المجتمع وأولياء الأمور مع المدرسة وفق رسالة وأهداف مجلس الشارقة للتعليم ومن أهمها إعطاء دور أكبر لأولياء الأمور للمساهمة في دعم العملية التعليمية من خلال المساندة والمتابعة المستمرة للتحصيل العلمي لأبنائهم، وكذلك دعم دور المدرسة في المجتمع المحلي.

كما كشف مجلس أولياء أمور الطلاب والطالبات في المنطقة الوسطى، مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي يعتزم تنفيذها خلال الفترة المقبلة ومنها حفل تكريم بمناسبة عام الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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