مجلس «الحمرية» يكرّم متفوقي الثانوية العامة

المصدر: الشارقة - البيان

احتفى مجلس منطقة الحمرية، أحد المجالس التابعة لدائرة شؤون الضواحي والقرى بحكومة الشارقة، بمتفوقي الثانوية العامة من أبناء وبنات منطقة الحمرية، وبارك لهم تخرجهم وما بذلوه من اجتهاد تعليمي.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه المجلس في مقره بعد أخذ الاحتياطات والاحترازات اللازمة وبدعوة كافة خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2021م إلى مقر المجلس وتنظيم حفل يليق بتفوقهم العلمي ودفعهم لمواصلة تعليمهم الجامعي.

حضر مراسم الحفل كل من سيف عبيد سيف بوفيير الشامسي رئيس مجلس منطقة الحمرية، بجانب حضور حميد علي بن خلف آل علي نائب الرئيس، وعدد من أعضاء المجلس وموظفيه.

في كلمته الترحيبية وجه رئيس المجلس سيف عبيد سيف بوفيير الشامسي كلمة أشاد فيها بحرص قيادة الدولة على الاهتمام بالتعليم ومنحه الأولية في كافة الخطط والبرامج، والتي من بينها الرؤية الوطنية للفترة المقبلة وتخريج أجيال مسلحة بكافة العلوم والمعارف وقادرة على التعامل مع متطلبات العصر.

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