عصف ذهني في الشارقة لتطوير الحضانات الحكومية

المصدر: الشارقة - البيان

نظم مجلس الشارقة للتعليم، جلسة عصف ذهني، بعنوان «التحديات والحلول الابتكارية والإبداعية للحضانات الحكومية»، للخروج بمجموعة من الأفكار والمخرجات لتطوير الحضانات الحكومية.

وارتكزت المحاور الأساسية لجلسة العصف الذهني، حول التحديات والحلول الابتكارية والإبداعية للحضانات الحكومية في المرحلة المقبلة، لتتواءم مع الجهود المبذولة في المجلس، تحت مظلة حكومة الشارقة، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

حضر الاجتماع الذي عقد في مجمع الشارقة للبحوث والابتكار بالشارقة، الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، ومحمد أحمد الملا الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم، إلى جانب حضور مديري الإدارات بالمجلس، ومديرات الحضانات الحكومية.

وأكد الدكتور سعيد مصبح الكعبي رئيس مجلس الشارقة للتعليم، على أهمية استشراف المرحلة المقبلة في مجال تطوير عمل الحضانات، بما يلبي تطلعات القيادة الرشيدة، واحتياجات المجتمع، وتقديم أوجه البرامج والخدمات المتقدمة، لتشمل المحاور عدداً من جوانب الرعاية التعليمية والصحية وتنمية المواهب.

وجرى التطرق من خلال المحاور التي أثراها الحضور، حول أهمية تطبيق مختلف التوجهات الحديثة في مجال رعاية الطفولة المبكرة.

وتناول محمد أحمد الملا الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم، في حديثه، موضحاً أهمية حرص المجلس على تنظيم جلسات للعصف الذهني، والتي تأتي ضمن الخطوات الرامية لتأسيس أنظمة عمل، وسياسات تلبي الأهداف والتطلعات التي تضعها القيادة الرشيدة، لا سيما في مختلف الخدمات المقدمة، ومن ضمنها ما يقدمه المجلس من رعاية لشريحة الأطفال.

وأكد أهمية تبادل المعارف والخبرات والتجارب عبر هذه الجلسة، والتي تسهم في الاطلاع على رأي وتجارب الكوادر الوظيفية في الحضانات، بما يسهم في تحقيق الأهداف بصورة تتناسب مع طموحات وتطلعات مجلس الشارقة للتعليم، في توفير جودة في الخدمات المقدمة بالحضانات بشكل دائم ومتواصل.

وطرحت مديرات الحضانات، من خلال واقع خبراتهن، العديد من الرؤى التطويرية في كافة مجال عمل الحضانات، لجعلها بيئة جاذبة للأطفال، فضلاً عن تعزيز التواصل مع أولياء الأمور، وقدمن عدداً من الأفكار الإبداعية، والتي شاركهم فيها مديرو الإدارات، وتلاقت حول مواصلة تميز الحضانات في الشارقة.

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