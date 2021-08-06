فريق طلبة جامعة خليفة يفوز في مسابقة تصاميم السيارات الكهربائية

المصدر: ميتشيغن ـ وام

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا عن فوز فريق من الطلبة مكون من 21 عضواً بالمركز السادس في مراحل التصميم وبالمركز الأول خلال مشاركتهم الأولى في العرض الشفهي الذي تم خلال فعالية المعرفة ضمن مسابقة سلسلة تصاميم السيارات الكهربائية لطلبة الجامعات 2021 والتي تنظمها جمعية مهندسي السيارات في نسختها الثانية والأربعين في ولاية ميتشيغن الأمريكية.

وتبين التقارير المتعلقة بالتصميم الشفهي مستوى الفهم الذي يحظى به فريق جامعة خليفة وقدراته في تطبيق مبادئ الهندسة التي عززت تصميم المركبة ذات المحرك أحادي الأسطوانة والتي تتسع لشخص واحد والقادرة على القيام بست جولات بمسافة ما يقارب 1.6 ميل في مضمار بيضاوي الشكل وبمعدل اقتصادي في استهلاك الوقود.

وقرر المنظمون تقييم درجات الفرق بالاعتماد على معيارين رئيسيين وهما، تقرير التصميم الذي تم تقديمه والذي يوضح بشكل مفصل آلية تصميم وتصنيع والمركبة والعرض التقديمي الشفهي والذي يقوم من خلاله أعضاء الفريق بعرض عمليات التصميم والنتيجة النهائية على لجنة التحكيم.

وقد تم توجيه العديد من الأسئلة الدقيقة على فريق طلبة جامعة خليفة الذين أثبتوا جدارتهم للوصول للمركز الأول، كما تم تقييمهم من نواحٍ أخرى تشمل مشاركة الفريق ومستوى المعرفة بالبرنامج والمعرفة التقنية.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة: «يؤكد أعضاء الهيئة الأكاديمية والطلبة في جامعة خليفة مجدداً على احتفاظ الجامعة بمركزها الأول بين جامعات الدولة وعلى المكانة العالمية التي تحظى بها كمؤسسة أكاديمية ذات خبرات متميزة، حيث يسهم هذا الإنجاز المتمثل في الفوز بمسابقة دولية في تعزيز مكانة الجامعة والدولة بشكل عام».

وقد تولى كل من الدكتور بشار خصاونة، الأستاذ المشارك في الهندسة الميكانيكية والدكتور رياض الخزعلي، الأستاذ المشارك في الهندسة الكهربائية وهندسة الكمبيوتر، مهمة توجيه وإرشاد فريق الطلبة بإشراف طالب الهندسة الميكانيكية سلطان الحسانية.

من ناحية أخرى، أُتيح لأعضاء فريق العمل فرصة تصنيع قطع المركبات من حرم جامعة خليفة بما ينسجم مع بروتوكولات الرعاية الصحية التي تتبعها الجامعة وبما يضمن تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة، كما استعان الفريق بتطبيقات التواصل الافتراضية للحفاظ على سلامتهم خلال مناقشة المفاهيم العامة للتصميم والتي فيما بعد تم تطويرها لنماذج نظرية لأنظمة المركبة الفرعية.

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