«البرنامج الوطني للمبرمجين» يدرّب الطلبة على مهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

أعلن «البرنامج الوطني للمبرمجين» عن تنظيم «مخيم فيسبوك للذكاء الاصطناعي» للمرة الأولى في المنطقة خلال الفترة من 15 إلى 26 أغسطس الحالي، وذلك بالتعاون مع شركة «فيسبوك» العالمية، بهدف تمكين طلبة الجامعات بمجموعة متنوعة من المهارات الرقمية وتدريبهم على استخدام لغات البرمجة بما يتماشى مع الجهود الوطنية لتمكين المبرمجين وإشراكهم في مسيرة التحول الرقمي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي تنظيم المخيم ضمن مخرجات ومبادرات «البرنامج الوطني للمبرمجين» الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، لتهيئة بيئة جاذبة تحتضن المواهب ورواد الأعمال والأكاديميين والشركات الناشئة والعالمية بما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة الريادية في مجال البرمجة.

وسيتم اختيار 50 طالباً من نخبة طلبة الجامعات للمشاركة في دورات تدريبية ومحاضرات معرفية في مجال البرمجة، وتعريفهم بأحدث الوسائل التكنولوجية في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد: أن حكومة الإمارات تدعم إنشاء مجتمعات رقمية متكاملة تواكب تنامي دور تطبيقات البرمجة في مختلف مناحي الحياة والعمل وكافة القطاعات الحيوية، من خلال تمكين الشباب بالمهارات الرقمية التي تمكّنهم من الابتكار ووضع الحلول والأفكار الجديدة التي تحول التحديات إلى فرص مستقبلية.

وقال معاليه: إن الشراكة مع «فيسبوك» العالمية لتنظيم المخيم تأتي في إطار حرص حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، على تعزيز التعاون مع مختلف الحكومات وكبرى الشركات التكنولوجية العالمية لتمكين الطلبة والشباب في الدولة من اكتساب المهارات المعرفية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجة، وإشراكهم في مسيرة تصميم وصناعة المستقبل.

برنامج تدريبي شامل

ومن جهته، قال عزام علم الدين مدير السياسة العامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في فيسبوك: نفخر بالتعاون مع البرنامج الوطني للمبرمجين لدعم جهود إنشاء منظومة شاملة وداعمة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة، وسنوظف خبرتنا في تطوير وتطبيق تقنيات البرمجة والذكاء الاصطناعي لنوفر للمشاركين في «مخيم فيسبوك للذكاء الاصطناعي» برنامجاً تدريبياً شاملاً من شأنه أن يكسبهم القدرات الأساسية التي تؤهلهم للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي الجديدة والمتقدمة بما يسهم بالتالي في ترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كوجهة جاذبة للمبرمجين وتعزيز مشاركتهم في تطور ونمو وازدهار مجتمعهم.

ورش العمل

ويتيح مخيم فيسبوك للذكاء الاصطناعي الذي يستمر على مدى أسبوعين للطلبة المشاركة ضمن مجموعة من الفعاليات التي تتضمن ورش العمل التدريبية والجلسات المعرفية، وعدداً من الباحثين في مجال الذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم وخبراء ومتخصصين في هذا المجال. كما سيتلقى الطلبة دعوة لحضور فعاليات «يوم المطور فيسبوك» للتعرف على مكتبة تعلم الآلة PyTorch.

وسيتمكن الطلبة من التعرف على أحدث تقنيات تعلم الآلة، وحضور الجلسات المعرفية التي يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الذكاء الاصطناعي.

صناعة المستقبل

يهدف «البرنامج الوطني للمبرمجين» الذي يشرف عليه مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى دعم المبادرات الوطنية والاستراتيجيات المستقبلية لدولة الإمارات الرامية إلى تنمية قدرات المواهب الوطنية واستقطاب أصحاب المهارات الرقميّة من مختلف أنحاء العالم، وتوفير البنية التحتية اللازمة لإنشاء وتوسيع عدد الشركات المبنية على الابتكار.

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