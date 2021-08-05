«محمد بن زايد للعلوم الإنسانية» تعلن عن بدء مقابلات الهيئة التدريسية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية عن بدء مقابلات الهيئة التدريسية للعام الجامعي 2021-2022، حيث وصل عدد الذين انتقلوا إلى مرحلة المقابلة الوظيفية 200 مرشح من أصل قرابة 8000 طلب تم تقديمه عبر منصات الجامعة من مختلف بلدان العالم العربي، حيث تشمل إجراءات القبول مقابلات وظيفية مع المرشحين تليها المرحلة الثانية من الاختبارات العامة والتخصصية.

وأكد الدكتور خالد اليبهوني الظاهري، مدير جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية على تطبيق أعلى المعايير المهنية في استقطاب واختيار أعضاء الهيئة الأكاديمية الجدد، وبين أن الجامعة تلقت عدداً هائلاً من طلبات الإلتحاق وتم التعامل مع هذه الطلبات وفرزها واختيار الطلبات المرشحة للمقابلة بعناية ودقة وبما يتناسب مع تطلعات الجامعة الأكاديمية والبحثية.

ويذكر أن جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية فتحت أبواب التوظيف منذ شهر مارس 2021 لتعيين أساتذة مشاركين في اللغة العربية وآدابها والدراسات الإسلامية وعلومها وفي تخصصات الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس وعلم التاريخ والآثار وتحقيق المخطوطات والخط العربي، وحددت الجامعة شروط الترشح في الحصول على المؤهل العلمي المطلوب في التخصص، والخبرة الكافية في التدريس الجامعي والتميز في البحث العلمي، بالإضافة إلى الإلمام بوسائل وتقنيات التعليم الحديثة.

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