إقبال كبير من طلبة أبوظبي للحصول على لقاح «كوفيد 19»

المصدر: أبوظبي - البيان

شهد مركز التطعيم المؤقت المخصص لطلبة أبوظبي في ياس مول، إقبالاً واسعاً من مئات الطلبة بعمر 12 عاماً وما فوق، بما في ذلك طلبة الجامعات، للحصول على التطعيم ضد فيروس «كوفيد 19» قبل بداية العام الدراسي الجديد.

ويتم تنظيم مركز التطعيم المؤقت بمبادرةٍ من دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الصحة في أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، ومبادلة للرعاية الصحية، وياس مول، لضمان العودة الآمنة لجميع الطلبة. ويستقبل المركز طلبة أبوظبي بعمر 12 عاماً وما فوق يومياً بين الساعة 12 ظهراً والـ 8 مساءً حتى يوم السبت الموافق لـ 7 أغسطس الجاري، حيث تلقى المئات من الطلبة ضمن الفئة العمرية المستهدفة في اليوم الأول التطعيم ضد فيروس «كوفيد 19».

مواءمة

وينسجم تنظيم مركز التطعيم المؤقت مع أحدث التوجيهات الصادرة عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي، والتي تشترط استكمال جميع الطلبة بعمر 16 عاماً وما فوق والموظفين والزوار لجرعات أحد اللقاحات المعتمدة في الدولة ضد «كوفيد 19»، قبل التمكّن من دخول حرم المدرسة، سواء ضمن ساعات الدوام المدرسي أو خارجها. كما ويجب أن يكون الحصول على التطعيم موثّقاً على تطبيق الحصن قبل بداية العام الدراسي الجديد.

ويُنصح الطلبة بعمر 12 عاماً وما فوق، الذين اختاروا العودة لنموذج التعليم الصفي بالحصول على التطعيم ضد فيروس «كوفيد 19» للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

وقال الطالب عمر أحمد عدنان البالغ من العمر 14 عاماً: أشعر اليوم بأني قد سجلت أول خطوةٍ للعودة إلى المدرسة، خاصةً وأني لم أتمكن من الحضور في الصف بشكلٍ مباشر منذ بداية الجائحة. وأتطلع منذ الآن لليوم الأول للمدرسة ولقاء معلميّ وأصدقائي الذين اقتصر تواصلي معهم طوال العام الماضي على تقنيات الاتصال الافتراضية.

خطوات

ويقدم مركز التطعيم المؤقت في ياس مول، والذي تم تخصيصه لطلبة مدارس أبوظبي لقاحات فايزر- بيونتيك ضد «كوفيد 19»، حيث يمكن للطلبة الحصول على اللقاح وذلك دون الحاجة للحجز المسبق، وبمجرد إبراز بطاقة الهوية الإماراتية وتطبيق الحصن الخاص مع نتيجة فحصٍ سلبية بصلاحية لا تزيد على شهرٍ واحد، علماً أنه يتوجب حضور ولي أمر واحد من كل أسرة عند حصول الطلبة دون سن 18 عاماً على التطعيم. كما ويمكن للطلبة اختيار الحصول على اللقاح في أيٍ من مراكز التطعيم المعتمدة في أبوظبي.

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