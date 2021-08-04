جامعة الإمارات تتعاون مع «تدوير» لتعزيز البحوث في مكافحة آفات الصحة العامة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة عن اتفاقها مع مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» على تنفيذ عدد من البحوث العلمية التخصصية في مجال مكافحة آفات الصحة العامة ومختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا ذات الاهتمام المشترك.

وستتمثل أوجه التعاون في مجال البحوث والتطوير والاستشارات العلمية والمهنية، إضافة إلى نشر المعلومات بناءً على اتفاق مسبق حول أنشطة محددة وتبادل الإصدارات العلمية ذات الاهتمام المشترك. وتتضمن أوجه التعاون كذلك تبادل المعرفة عن طريق مشاركة خبراء عالميين من كلا الطرفين لمدد محددة وبناء على اتفاق مسبق، إلى جانب التعاون في مجال التدريب والبرامج التخصصية المشتركة، وكذلك تنظيم المؤتمرات العلمية وورش العمل والندوات المتخصصة والتي تركز على مناقشة واستعراض أحدث التطورات العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتهيئة فرص جديدة لأنواع أخرى من التعاون قد تنشأ من حين لآخر.

أولويات

وبهذه المناسبة، قال الأستاذ الدكتور غالب الحضرمي البريكي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة: إن جامعة الإمارات العربية المتحدة تحرص على التعاون البحثي مع مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الأكاديمية والشركات والتي تخدم الأولويات الوطنية والاستراتيجية، وذلك على الصعيدين المحلي والدولي باعتبارها الجامعة الأم والتي تسعى دائماً إلى توفير حلول عملية للقضايا الوطنية الأكثر إلحاحاً من خلال التقدم العلمي والابتكار التكنولوجي.

وأضاف: إن جامعة الإمارات تحرص على ترسيخ سمعتها كمؤسسة رائدة في مجال البحث العلمي، كما أنها تدعم وتشجع المشاركة والانخراط في الأبحاث العلمية المتميزة ذات الجودة العالية مع مجموعة من الباحثين العالميين، وكذلك نقل التكنولوجيا، كما ترحب بالتعاون البحثي باعتباره مفتاح التواصل مع الجهات الحكومية، والشركات، والمنظمات البحثية الدولية.

منجزات

ومن جانبه أوضح الدكتور سالم خلفان الكعبي، مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»: إن مركز أبوظبي لإدارة النفايات حريص على تعزيز التعاون البناء والمثمر مع كافة المؤسسات الوطنية للوصول إلى ما يحقق منجزات ومكتسبات نوعية نسعى إليها جميعاً تماشياً مع تطلعات قيادتنا الرشيدة.

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