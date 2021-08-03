مذكرة تفاهم إماراتية - فرنسية لتحسين جودة التعليم العالي

المصدر: (أبوظبي - وام)

وقّعت وزارة التربية والتعليم، ممثلة ‎‎بمفوضية الاعتماد الأكاديمي، مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى، لتقييم البحث والتعليم العالي في الجمهورية الفرنسية، بهدف تحسين جودة التعليم العالي في البلدين والعالم، والمساهمة في تحقيق استراتيجية ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويأتي التوقيع على المذكرة، في إطار ‎المساهمة الفاعلة من قبل وزارة التربية والتعليم، على دعم الشراكات، وتحسين جودة التعليم العالي. وقّع مذكرة التفاهم، الدكتور محمد يوسف بني ياس المدير التنفيذي لمفوضية الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم، ومن الجانب الفرنسي، الدكتور ثيري كولهون رئيس المجلس الأعلى لتقييم البحث والتعليم العالي.

وتنص مذكرة التفاهم، على تعزيز عملية الضمان الخارجي للجودة، وكذلك تحسين جودة التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا والمجتمع الدولي، وأيضاً التعاون من خلال تبادل المعلومات المتعلقة بأفضل الممارسات، وتوسيع نطاق الخبرة والمعرفة، التي يمكن الاستفادة منها أثناء عملية الاعتماد، مع تحقيق تعاون في مجال توفير الفرص لموظفي المفوضية والمراجعين، لمراقبة التقييمات المؤسسية والبرامجية، التي تجري تحت قيادة المجلس الأعلى لتقييم البحث والتعليم العالي في الجمهورية الفرنسية، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.

ويوفر تحقيق هذا التعاون، فرصاً لموظفي المفوضية والمراجعين، لمراقبة التقييمات المؤسسية والبرامجية التي يجريها المجلس الأعلى لتقييم البحث والتعليم العالي في الجمهورية الفرنسية، داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث يقوم الطرفان بترتيب أنشطة مشتركة، أو من خلال مشاركة المفوضية في الأنشطة التي يطورها المجلس الأعلى لتقييم البحث والتعليم العالي في الجمهورية الفرنسية، بما فيه فائدة التعليم العالي في الدولة.

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