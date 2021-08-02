20 طالباً ينتجون مواد تنظيف في مختبر المدرسة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

نجح عشرون طالباً يدرسون في نظام البكالوريا الدولية في مدرسة جيمس مودرن أكاديمي، من مختلف الصفوف الدراسية، بإنتاج مجموعة منتجات، تشمل مواد تنظيف ومرطبات ومعقمات لليدين، وذلك تحت إشراف المساعدين في مختبر العلوم. وتم صناعة غسول الإنزيمات البيولوجي، باستخدام قشر السكر غير المكرر والبرتقال، واستخدام الياسمين والخزامى والغليسرين، وحمض الشمع لصناعة مرطب اليدين.

وقالت نرجيش خامباتا مديرة مدرسة جيمس مودرن أكاديمي، نائب الرئيس لشؤون التعليم في مجموعة جيمس للتعليم: إن ظهور هذه المشاريع، تعزز الجهود العملية للطلبة، كما تؤكد على مشاركة مشرفي المختبرات وتعاونهم مع الطلاب، لتمكنهم من النظر إلى المزيد من الابتكار، واستكشاف ما يستطيعون القيام به من إجراءات مفيدة لمعالجة مختلف المشاكل الملحة. وأوضحت أن الطلاب عملوا لساعات طويلة مع مساعدي المختبر لإجراء الأبحاث، والخروج بالأفكار، والتصميم والتجريب اللازم للمشروع. وذكرت أن منتجات المشروع ستكون جاهزة للاستعمال مطلع العام الدراسي المقبل، وذلك بعد حصوله على الاعتماد من قبل الجهات المعنية.

ومن جانبها، قالت باليات فينوغوبال، المشرفة على شؤون التعليم في مدرسة جيمس مودرن أكاديمي: إن مشروع المعقمات يسعى إلى الاستدامة، وسيؤدي إلى إلهام المزيد من الطلاب الآخرين، ودفعهم لتقديم مشاريع حلول صديقة للبيئة، خصوصاً خلال التحديات المرافقة للجائحة.

وأوضح الطلاب أن الكثير من الجهود التي بذلت، جاءت لتعزز عودة التعافي، والتزام الطلاب بالدوام، حيث حقق المشروع نجاحاً، من خلال جمع العينات وعملية الاستخراج المعقدة، والبحث والتجريب، والاختبارات المتعددة.

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