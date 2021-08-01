جامعة الفلاح تفوز بجائزة «أفلام الملكية الفكرية لطلبة الجامعات»

المصدر: دبي - البيان

فازت جامعة الفلاح بالمركز الأول على مستوى الجامعات ضمن جائزة «أفلام الملكية الفكرية لطلبة الجامعات» التي أطلقتها «جمارك دبي»، والتي تهدف إلى مواكبة جهود الدولة لتثقيف وتوعية الأجيال الجديدة بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية وبث روح الإبداع والابتكار لديهم، وذلك من أجل نشر وتعزيز مفهوم الملكية الفكرية في المجتمع.

وقدم الجائزة الأستاذ يوسف عزيز مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي، وذلك بحضور عميد كلية الاتصال الجماهيري الدكتور حسن مصطفى.

وشاركت الجامعة بهذه المسابقة التي تنظمها جمارك دبي بالتعاون مع بيت الحكمة للاستشارات، من خلال أعمال ونشاطات الطلبة في مجال نشر التوعية بين أبناء المجتمع الإماراتي بضرورة حماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك بإشراف من الدكتور أحمد كامل من كلية الاتصال الجماهيري.

ويتناول الفيلم قصة درامية حول توعية المجتمع وتثقيفه بأهمية الحفاظ على الصحة العامة ووقايتها من أضرار ومخاطر البضائع المقلدة والعمل على حماية حقوق الأفراد والشركات من الاستغلال غير المشروع.

وقال الدكتور حسن عميد كلية الاتصال الجماهيري: إن الجائزة ساعدت في تشجيع الطلبة على الإبداع والابتكار وتعزيز الوعي بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية مع العمل على تعزيز دور جمارك دبي في مجال المسؤولية المجتمعية.

وأضاف: إن جامعة الفلاح تضع حماية حقوق الملكية الفكرية ضمن أولوياتها عبر زرع مفاهيم حماية الحقوق الفكرية لدى الطلبة في خلال المحاضرات أو من خلال الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الجامعة.

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