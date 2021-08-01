129 ورقة بحثية بين جامعة الإمارات ومراكز وجامعات هولندية

المصدر: (العين - وام)

تواصل جامعة الإمارات العربية المتحدة جهودها للمُساهمة في بناء اقتصاد المستقبل، وفق أسس المعرفة والابتكار والتكنولوجيا وتنمية البحث والتطوير عبر تبني العديد من المبادرات التي تحقق الرؤية المستقبلية للدولة.

وفي هذا الإطار أسفر التعاون البحثي بين جامعة الإمارات و 23 مؤسسة ومركزاً وجامعة في هولندا عن 129 ورقة بحثية خلال الفترة من 2016 - 2021 حسب قاعدة بيانات سكوبس، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في زيادة وتعزيز جودة المخرجات البحثية لهذا التعاون.

وأكد الأستاذ الدكتور أحمد مراد النائب المشارك للبحث العلمي في الجامعة أهمية البحث العلمي الذي يعكس طبيعة النهضة والتقدم في الدولة ويرتبط بشكل كامل ومباشر باحتياجات المجتمع..مشيراً إلى أن الأبحاث العلمية تعد من أهم مؤشرات تطور الدولة حيث تسعى الجامعة لتطوير العلاقات الدولية من خلال التعاون البحثي مع أعرق الجامعات البحثية العالمية، مع التركيز على التوجهات الوطنية.

ونوه الدكتور مراد إلى دور جامعة الإمارات في تعزيز التعاون مع العديد من الجامعات الهولندية من خلال تمويل العديد من المشاريع البحثية للاستفادة من الخبرات والعمل على إثراء جودة البحث العلمي عبر مساهمات متميزة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز