جامعة دبي تقدم 15 نوعاً من المنح الدراسية والتخفيضات

المصدر: دبي - وام

أعلنت جامعة دبي عن استمرار فتح باب التسجيل وتقديم طلبات المنح الدراسية للراغبين للاستفادة من التخفيضات التي تقدمها الجامعة للطلبة الجدد من المواطنين والمقيمين التي تشمل أكثر من 15 نوعاً من المنح والتخفيضات للبرامج المختلفة لمراحل البكالوريوس والماجستير.

تخفيضات

تأتي هذه المنح والتخفيضات في إطار دور الجامعة في تيسير العلم والمعرفة للأجيال الجديدة، باعتبارها ليست جامعة ربحية وبهدف تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور. كما أعلنت كلية الهندسة وتقنية المعلومات في الجامعة عن تقديم المنح الكاملة والجزئية للدراسة في برامج البكالوريوس وبرنامج الماجستير في علوم البيانات، والذي يعتبر من أحدث برامج الماجستير التي تطرحها الجامعة، والتي تتوافق مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي والتوسع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

منح

وأوضح الدكتور ناصر المرقب نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والمالية، أن المنح التي تقدمها الجامعة والتي تصل إلى أكثر من 15 نوعاً من المنح التعليمية والتخفيضات من أبرزها 3 منح كاملة لكل سنوات الدراسة باسم المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، تخليداً لاسمه وعرفاناً لجميله على أبناء الوطن وعلى الجامعة والمنح الكاملة التي يقدمها صندوق دعم الاتصالات في هيئة تنظيم الاتصالات، وتخفيض 50% على الرسوم الدراسية لجميع الطلبة الذين حققوا معدلات تصل إلى 90% فأكثر في المرحلة الثانوية لطلبة مرحلة البكالوريوس من داخل وخارج الدولة، وأن هناك العديد من المنح الأخرى والحسومات المتنوعة منها منحة من رجل الأعمال عادل الكامل لخمسة من المتفوقين الحاصلين على 95 % فأكثر و50% لأبناء المتقاعدين من المواطنين و10% للمواطنين وأبناء دول مجلس التعاون الخليجي ومن يعمل بالحكومة أو من له أخ أو أخت من الدارسين في الجامعة و20% لذوي الاحتياجات الخاصة و15%-30% لأصحاب بطاقات حماة الوطن و أبشر وإسعاد وفزعة ووفر وموظفي الجامعة وغرفة تجارة وصناعة دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي وأقربائهم من الدرجة الأولى، إضافة إلى منح العاملين في خط الدفاع الأول عدا عن إمكانية الدعم المادي من خلال صندوق المنح الدراسية للخريجين الذي أسسه مكتب شؤون الخريجين في الجامعة، كما أن بعض الجهات الرسمية تقوم برعاية إحدى فئات هؤلاء الطلبة حسب استراتيجياتها.

برامج

وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة، أهمية هذه المنح وتنوعها وأن البرامج الحديثة والمتطورة التي تطرحها الجامعة تتماشى مع رؤيتها وخططها الاستراتيجية، والتي تتواءم بدورها مع خطة الخمسين عاماً المقبلة التي وضعتها القيادة لتلبية احتياجات سوق العمل المستقبلي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز