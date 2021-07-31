طالبات في الجامعة بالقاسمية يبدعن بالألوان المائية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أبدعت طالبات الجامعة القاسمية بالشارقة في رسم العديد من الأشكال والمناظر الطبيعية التي حاكتها أناملهن وتنوعت في طرح أشكال مرئية غاية في الجمال استخدمن فيها الريشة والألوان المائية ليرسمن لوحات أبرزت احترافية فنية عالية أظهرنها في المرسم الجامعي، إذ تمكن من تقديم أعمال فنية تماهت فيها الألوان لتعكس تصويراً لمناظر خلابة وطبيعة غناء، وذلك من خلال تنظيم عمادة شؤون الطلبة بالجامعة القاسمية وفي إطار فعالياتها لتنمية المواهب الشابة لطالباتها المقيمات في السكن مساء أمس مرسماً حراً إبداعياً حظي بمشاركة الطالبات وإبراز إبداعاتهن خلال فترة الإجازة الصيفية.



تميز



وتميزت الأعمال بتنوع لافت في الأساليب الفنية والرؤى الفكرية والفلسفية وتجسيد جمال الواقع إلى جانب خوض كثير من الطالبات لإبراز أعمالهن التي اتسمت بالفن التجريبي وتداخل الألوان وتمازجها لتعبر عن روح العصر وجمالياته في عدد من المواقع، وهذا ما ظهر جلياً في مشاركات الطالبات في عدد من المسابقات المحلية والعالمية.

وأكد الدكتور عواد الخلف القائم بأعمال مدير الجامعة القاسمية أهمية مواصلة الجامعة ممثلة في عمادة شؤون الطلبة بالعمل الدائم على تنمية المواهب الطلابية وصقل قدراتها في مختلف المجالات، لاسيما في فن الرسم من خلال تنظيم دورات عدة للطالبات المقيمات في السكن الداخلي، مبيناً أن مشاركات الطالبات في المرسم والإنتاج الفني لهن يأتي في سياق رؤية الجامعة لضمان إثراء إمكاناتهن الفنية وتنمية قدراتهن بشكل دائم، فرؤية الجامعة طالبات متفوقات أكاديمياً ومتميزات في مجال المواهب قادرات على الإبداع في كل المجالات.

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