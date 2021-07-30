جامعة الإمارات تركز على «إعداد جيل من صُناع الوظائف»

المصدر: العين - البيان

تستعرض جامعة الإمارات العربية المتحدة خلال مشاركتها بجناحٍ خاص في معرض إكسبو 2020 دبي، برنامج «المستكشفين»، بهدف إعداد جيل من صُناع الوظائف وليس الباحثون عنها.

وسيمثل جناح الجامعة في فعاليات هذا الحدث الدولي الذي يقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا منذ انطلاق نسخته الأولى قبل نحو 170 عاماً، وعلى مدى ستة أشهر من أول أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، منصة مثالية أمام آلاف طلاب الجامعات لرؤية التاريخ يُصنع أمام أعينهم. حيث سيحظى الطلاب بفرصة اكتساب خبرات جديدة وتنمية معارفهم والتواصل مع أقرانهم من مختلف أنحاء المعمورة، والتعلّم من الخبراء والأخصائيين خلال فعاليات الحدث الأروع على مستوى العالم.

ويهدف «برنامج «المستكشفين» إلى وضع نموذج مناهج المستقبل تحت الاختبار بشكل منهجي. وسيتمّ استخدام أي خبرات مكتسبة ومخرجات تعليمية تصدر عنه، لإثراء ووضع الشكل النهائي لـ»مناهج المستقبل«التي ستُقدّمها»جامعة المستقبل". وسيُمكّن البرنامج المشاركين من مواجهة وحلّ التحديات المتعلقة بالمحاور التي يُركّز عليها معرض إكسبو دبي 2020 وهي: إعادة تصور العالم عن طريق تعزيز جودة الحياة من خلال دمج التكنولوجيا في الرعاية الصحية، واستحداث وسائل مُبتكرة لاستدامة الحياة من خلال ضمان الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وتصوّر استراتيجيات لتحسين الحياة من خلال خلق فرص عملٍ مُبتكرة للشباب وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال التصدّي للفقر والبطالة، إضافة إلى تعزيز التفكير الإبداعي لتوسيع نطاق الحياة من خلال استكشاف الفضاء وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

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