جامعة عجمان تعرف طلبة المدارس الثانوية ببرامجها

المصدر: عجمان - البيان

تطلق جامعة عجمان خلال الفترة من 1 إلى 4 أغسطس أيامًا مفتوحة لطلبة الثانوية العامة للتعرف الى الكليات والبرامج التي تطرحها الجامعة.

وقال الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة: «تسعى جامعة عجمان إلى استقطاب الطلبة المتميزين في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي والعالم للانضمام إلى برامج البكالوريوس والدراسات العليا المتنوعة التي تقدّمها. تتميّز الجامعة ببنية تحتية حديثة، واعتمادات أكاديمية عالمية، وهيئة تدريسية متميزة، بالإضافة إلى طلبة من مختلف الجنسيات، ومنهج دراسي مبتكر يلبّي الاحتياجات المتطورة لسوق العمل والمجتمع».

تُعد الأيام المفتوحة في جامعة عجمان فرصة مثالية للطلبة الراغبين في الانضمام إلى جامعة معتمدة ومصنّفة على المستوى العالمي في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي نمر بها.

100 %

وجدير بالذكر أنّ الطلبة الذين يقدّمون طلباتهم خلال الأيام المفتوحة يستفيدون من العرض التالي، إعفاء بنسبة 100% من رسوم القبول (سيتم تحصيله عند الطلب، ولكن يتم احتسابه في الرسوم الدراسية عند القبول.

في حال تم رفض الطلب، سيتم استرداد رسوم القبول بالكامل) وحسم بنسبة 50٪ لخريجي جامعة عجمان الذين يرغبون في الانضمام إلى أحد برامج الدراسات العليا المختارة وحسم بنسبة 30% لخريجي الجامعات الأخرى الذين يرغبون في الانضمام إلى أحد برامج الدراسات العليا المختارة وحسم بنسبة 25٪ للطلبة الذين يرغبون في الانضمام إلى أحد برامج البكالوريوس المختارة في الكليات التالية، فن العمارة والتصميم، إدارة الأعمال، الهندسة وتكنولوجيا المعلومات، الإنسانيات والعلوم، القانون، الإعلام، والصيدلة والعلوم الصحية.

حسومات

وتُطبَّق هذه الحسومات على الفصل الدراسي الأول فقط. ومع ذلك، قد يستمر الطلبة في الاستفادة من مجموعة واسعة من الحسومات الأخرى في الفصول الدراسية اللاحقة.

وتُعتَبر جامعة عجمان إحدى المؤسسات التعليمية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة والمصنفة ضمن أفضل 750 جامعة في العالم، بحسب مؤسسة كيو إس لتصنيف الجامعات العالمية (QSWUR) للعام 2022.

صُنّفت جامعة عجمان ضمن أفضل 35 جامعة في العالم، بحسب مؤسسة كيو إس لتصنيف الجامعات في المنطقة العربية للعام 2021. كما حققت المرتبة الرابعة عالمياً في فئة تنوع جنسيات الطلبة الدارسين فيها، والسادسة عالمياً في فئة تنوع جنسيات أعضاء هيئة التدريس العاملين فيها، بحسب مؤسسة كيو إس لتصنيف الجامعات العالمية للعام 2022.

لتقديم طلبات القبول، يمكنكم إمّا زيارة مركز الشيخ زايد في جامعة عجمان، أو الضغط على الرابط التالي: (apply.ajman.ac.ae).

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