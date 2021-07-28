جامعة خليفة تطور تقنيات لاكتشاف المواقع الأثرية

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا أمس، عن قيام باحثين من مختبر العلوم البيئية والجيوفيزيائية باستخدام تقنيات الاستشعار عن بُعد في الأقمار الصناعية للكشف عن أية أجسام مدفونة في الأماكن الأثرية والتعرف على المواقع الأثرية التي لم يتم اكتشافها بعد في الدولة، وذلك من خلال الاستفادة من تقنيات تعلم الآلة في مجال بيانات الأقمار الصناعية.

وتم تطوير الطريقة الجديدة والتي تجمع ما بين بيانات الأقمار الصناعية وتعلم الآلة في جامعة خليفة ويمكن تطبيقها في جميع البيئات الصحراوية داخل الدولة وخارجها.ومن خلال هذه التكنولوجيا تمكن الباحثون من إيجاد منطقة أثرية جديدة لم يتم اكتشافها بعد بالطرق التقليدية وهي منطقة مدفونة تحت الأرض.

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