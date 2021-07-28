300 طالب يشاركون في برنامج لتعزيز الوعي المالي

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة)

شارك 300 طالب وطالبة إماراتيين في برنامج الوعي المالي للشباب الذي نفذه بنك الإمارات دبي الوطني مؤخراً بهدف تنمية دور الطلبة حول الحياة المالية في المجتمع والذي استهدف تنمية مقدراتهم على فهم وإدارة الشؤون المالية بطريقة فعالة عبر تعلم مهارات تتبع الإنفاق وكيفية تحقيق الأهداف المالية.

وفي إطار رفع مستوى الوعي المالي بين الشباب في الدولة، عمل بنك الإمارات دبي الوطني على التعاون مع مبادرة «كيدز فينانس إنيشيتف» وعدد من الجامعات والمدارس لإطلاق برنامج الوعي المالي الذي شمل تدريب 300 طالب مع التركيز على الطلبة من الصفين الحادي والثاني عشر.

ومن جهته، أكد مروان هادي، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات لبنك الإمارات دبي الوطني، على حرص البنك على دعم وتعزيز الوعي المالي بين الشباب من خلال تطبيق عادات مالية سليمة في سن مبكرة بما يسهم بشكل محوري في بناء أساسات مالية قوية يعتمدون عليها في المستقبل، كما أكد على مواصلة دعم المبادرات والبرامج لتعزيز وعي الشباب بالأمور المالية وذلك بهدف تحقيق أهداف الاستقرار المالي للمواطنين والمقيمين.

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