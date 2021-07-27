مشكلة تقنية تربك الطلبة في امتحان «العربية»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

شكا طلبة يقدمون امتحان الإعادة في الصف التاسع، من مشكلة عدم ظهور اختيار إجابة لأسئلة في امتحان اللغة العربية، موضحين أن الأسئلة عبارة عن اختيار من متعدد ولم يتمكنوا من اختيار إحدى الإجابات لعدم ظهورها أسفل السؤال.

وأوضحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، في ردها على «البيان»، أن ملاحظة عدم ظهور الإجابات على أسئلة الاختيار من متعدد، عند بعض الطلبة بسبب إعدادات الألوان في نظام الامتحانات.

حيث تم توجيه الطلبة الذين واجهتهم المشكلة، من خلال الدعم الفني، بضبط إعدادات النظام الظاهرة في أعلى الصفحة، ومن ثم يختارون خاصية «عكس الألوان»، ويمكنهم فتحها مرة أخرى وإعادة ضبط الألوان، ليتمكنوا من اختيار الإجابة الصحية من البدائل.

وأكد عدد من الطلبة انهم تفاجؤوا أثناء تأديتهم لامتحان اللغة العربية، بأن إجابات «الاختيار من متعدد» غير ظاهرة أسفل السؤال، وتكرر ذلك في أكثر من سؤال خلال امتحان المادة نفسها، مما أدى إلى إرباكهم، وذلك خلال أدائهم الامتحان عن بعد، أول من أمس.

تقييم

ولفتوا إلى محاولتهم التواصل مع المؤسسة أو المسؤولين عن الامتحانات، ولكن لم يتسن لهم الحصول على الرد، داعين الجهات المختصة بتقييم إجابات الطلبة على الامتحانات، ومراعاة ما تعرضوا له من مشكلات تقنية فوّتت عليهم إجابة بعض الأسئلة، خصوصاً أن هذه الامتحانات تعتبر الفرصة الأخيرة أمامهم للانتقال إلى السنة الدراسية التالية، ومن ثم فإن أي نقص في الدرجات سوف يتسبب في رسوبهم وبقائهم لإعادة سنة دراسية كاملة.

وكانت انطلقت امتحانات الإعادة في 25 يوليو الجاري والتي تختتم غداً، وذلك بعد أن انتهى الطلبة من مبادرة الفصول الذكية التي أطلقتها المؤسسة تحت اسم «برنامج تمكين»، الذي يستهدف طلبة الصفوف من الرابع إلى الحادي عشر الذين لم يجتازوا امتحانات نهاية العام الدراسي 2020/‏‏‏2021.

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