خطة لمضاعفة أعداد مواطني الدولة الدارسين بجامعة الخليج

المصدر: عجمان – البيان

اعتمد مجلس أمناء جامعة الخليج الطبية خطة الجامعة الاستراتيجية لمضاعفة أعداد مواطني الدولة الدارسين بالجامعة، وتقديم منح دراسية لبرنامج الدكتوراه في الطب الدقيق وبرامج الدراسات بالكليات المختلفة الطبية والصحية.

ويأتي ذلك في إطار دعم التوجهات الاستراتيجية للدولة، وتلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية لمهن الرعاية الصحية الإماراتية، كما تقدم جامعة الخليج الطبية منحاً وخصومات في جميع كلياتها الست و28 برنامجاً معتمداً. ومنها منحة دراسية كاملة في برنامج الدكتوراه في الطب الدقيق بالتعاون مع جامعة باريس ساكلاي.

وتقدم جامعة الخليج الطبية برامج تدريبية لطلاب المدارس لتمكينهم وتوجيههم لاختيار المهن الصحية، مثل: الطب، طب الأسنان، الصيدلة، التمريض، العلوم الطبية الحيوية، إدارة الرعاية الصحية، تكنولوجيا التخدير، علوم المختبرات الطبية والعلاج الطبيعي، إضافة لعلوم التصوير وإدارة واقتصاد الرعاية الصحية.

برامج

وتقدم الجامعة برامج الدراسات العليا في الصحة العامة، والعلاج الطبيعي، وطب الأسنان، وطب اللثة، والصيدلة السريرية، وإدارة واقتصاد الرعاية الصحية، وتعليم المهن الصحية وعلوم المختبرات الطبية، وهي تخصصات مهمة تحتاج إلى زيادة أعداد المواطنين العاملين في هذه المجالات.

ومن البرامج المتميزة في جامعة الخليج الطبية برنامج «أبناء الإمارات علماء المستقبل» الذي يمكن المنتسبين من الحصول على مهنة قائمة على البحث. وقد تم تطوير البرنامج لمنح الطلاب الإماراتيين في المدارس الثانوية إمكانية الوصول إلى الأدوات التي عادة ما تكون متاحة فقط لطلاب الجامعات أو خارجها.

ويستثمر برنامج «أبناء الإمارات علماء المستقبل» في مواهب الشباب وقدراتهم وينمي شغفهم وإبداعهم، وينقلهم إلى بيئة خصبة تزودهم بمهارات البحث العلمي، من خلال خوض العديد من التجارب في مختبرات الأبحاث على مدار سنتين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز