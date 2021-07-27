«كهرباء الشارقة» تعلن استمرارية التسجيل للمنح الدراسية حتى 15 أغسطس

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكدت خولة عبد الرحمن بن هده رئيس قسم المنح الدراسية في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن التسجيل لبرنامج المنح الدراسية لطلاب وطالبات الثانوية المتفوقين للدراسة في جامعة الشارقة والجامعة الأمريكية بالشارقة، ما زال مستمراً حتى الخامس عشر من أغسطس المقبل.

كما أنه بعد عملية التسجيل، سوف يتم فرز الطلبات، والتأكد من الشروط والضوابط للمتقدمين، تمهيداً لاعتماد أسماء المقبولين والإعلان عنهم، لافتة إلى أن هناك شروطاً للقبول ببرنامج المنح الدراسية، أبرزها حصول الطالب على نسبة 85 %، والتقديم عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

وأضافت أن برامج المنح الدراسية، يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة تكاتف جهود الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية، لتوفير أفضل الفرص التعليمية، ودعم سموه اللا محدود للطلاب والطالبات، وخاصة المتفوقين منهم، وتخفيف أعباء التعليم عن الأسر، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة، لتلبية احتياجات سوق العمل، خاصة في التخصصات الفنية.

وأوضحت بن هدة، أن شروط الحصول على المنح الدراسية، تتضمن استقبال الطلبات من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة www.sewa.gov.ae، وتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة بالألوان.

كما أنه لا تقبل أي أوراق تسلم باليد في مقر الهيئة أو فروعها، أو أي جهة أخرى، مبينة أن الأوراق المطلوبة، تشمل صورة شخصية وصورة إيصال التسجيل بالجامعة، والشهادة الثانوية، وجواز سفر، وخلاصة قيد خاصة بولي الأمر، وخلاصة قيد خاصة بالطالب، وبطاقة هوية وشهادة راتب.

دراسة

وبينت أن من ضمن الشروط كذلك، الحصول على النسبة المقررة للشهادة الثانوية 85 %، ودراسة الحالة الاجتماعية والمادية لولي الأمر، من واقع المستندات والأوراق المقدمة من الطالب.

ويتم فحص طلبات الحصول على المنح الدراسية، بمعرفة لجنة مختصة، ويمكن الاستفسار عن أي بيانات عن المنح الدراسية، من خلال البريد الإلكتروني SCH@sewa.gov.ae، أو على الأرقام التالية: 065026533، أو 065021639، كما يتم تقديم المنح الدراسية بجامعة الشارقة والجامعة الأمريكية بالشارقة، ويتم متابعة الطلاب والطالبات، ويجب الحصول على معدل متقدم للاستمرار في الحصول على المنحة.

دعم

وأكدت رئيس قسم المنح الدراسية في هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة مستمرة في تقديم المنح الدراسية، ودعم ومساندة الطلاب والطالبات، متمنية النجاح لطلاب وطالبات الثانوية العامة الناجحين والمتفوقين، مؤكدة أن التعليم المتميز، يعتبر أفضل استثمار، وأحد أهم الأسس التي يعتمد عليها التطوير المستمر، مشيرة إلى أن الهيئة تحرص على دعمهم ومساندتهم، وتوفير فرص التدريب العلمي بإدارات ومشروعات الهيئة المختلفة، مشيرة إلى أن الهيئة حرصت على إعطاء الوقت الكافي لتجهيز المستندات والتقديم للحصول على المنح الدراسية.

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