أسرة يوسف المرزوقي تنال الجائزة الـ8 ضمن «الشارقة للتميز التربوي»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

حصدت أسرة «يوسف حسن المرزوقي» الجائزة الأسرية الثامنة بفوزها بجائزة الشارقة للتميز التربوي، ويعد الحصول على هذه الجوائز حصيلة جهود مبذولة في سنوات، وتكون مكافأة على هذه الإنجازات.

وأكد رب الأسرة «يوسف المرزوقي» لـ«البيان» أن الهدف الرئيس من مشاركة الأسرة تلبية تطلعات قيادتنا الرشيدة ونشر ثقافة التميز في المجتمع الإماراتي فارتقاء المجتمع يبدأ بارتقاء الأسرة والفرد، وكذلك طموح أفراد الأسرة إلى أن يكونوا نموذجاً يحتذى به وقدوة لغيرهم من الأسر.

وعن مفاتيح التميز أكد أن التفوق الأكاديمي لم يكن شيئاً جديداً على أسرة يوسف المرزوقي فالأب والأم متفوقان دراسياً، إذ كانت الأم من أوائل الثانوية العامة على مستوى الدولة وخريجة جامعة الإمارات بتقدير امتياز، وكذلك الأب الذي تخرج في جامعة أبوظبي ومن حملة درجة الماجستير بتفوق، وهذا بدوره انعكس على الأبناء الذين انتهجوا نهج الوالدين وسلكوا مسلكهم في الحرص على التميز والتفوق الأكاديمي، فجميع الأبناء متفوقون دراسياً وحريصون على التحصيل العلمي العالي.

وتميزت أسرة «يوسف المرزوقي» برعايتها الدينية للأبناء فجميع الأبناء منتسبون لمراكز تحفيظ القرآن الكريم بالإضافة إلى الوالدين وكونهما قدوة في هذا المجال، إذ قدمت الأم العديد من حلقات التحفيظ القرآنية سواء الواقعية كحلقات رواق عوشة بنت حسين أو الافتراضية التي قدمتها مع فريق مبدعي الإمارات وحضانة الطفل المبدع، وشاركت الأسرة في أكثر من 200 نشاط مجتمعي سواء كانت المشاركة وطنية أو ثقافية أو رياضية أو بيئية.

كما تقول فاطمة الحمادي (الأم): حرصت على الاحتفاء بكل فرد من أفراد الأسرة والاحتفال بعد كل إنجاز له، ودائماً أشعرهم بأني فخورة بهم وبإنجازاتهم حتى لو كانت في نظرهم إنجازات صغيرة، فأحرص على تشجيعهم والثناء على هذا الإنجاز سواء بالكلمات الإيجابية أو تجهيز حفلة صغيرة مع دعوة الأهل والأصدقاء.

وعن أهم الإنجازات ذكرت الحمادي: فوز الأبناء بجائزة حمدان للأداء التعليمي المتميز وجائزة الشارقة للتفوق التربوي، وجائزة لطيفة لإبداعات الطفولة وجائزة الإمارات للطالب المتميز، وكذلك فوزهم في أكثر من 400 مسابقة وجائزة، وعلى الصعيد الدولي فقد شارك الأبناء في محافل كثيرة لتمثيل الدولة خير تمثيل.

وأما على صعيد الجوائز الأسرية فكان أهمها جائزة سعيد بن لوتاه لرعاية الأبناء بالمركز الأول على مستوى الدولة لعام 2020، وجائزة الأسرة المثالية في مواصلات الإمارات 2019 بالمركز الأول وجائزة أسرة وطن ضمن برنامج صيفنا سعادة التابع لحكومة عجمان بالمركز الأول على مستوى الدولة لعام 2020 وغيرها الكثير من الجوائز.

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