طلبة وخريجو «نيويورك أبوظبي» يحصلون على زمالات ومنح دولية مرموقة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي حصول 15 من طلابها وخريجيها على عدة منح دراسية عالمية مرموقة، منها منحة فولبرايت ومنحة ترومان ومنحة أكسفورد كلارندون ومنحة إيراسموس موندوس ومنحة رودس.

إضافة إلى فرص متميزة أخرى منها زمالة مبادرة الإمارات للقيادة في كلية كينيدي بجامعة هارفارد ومنحة اللغات المهمة في وزارة الخارجية الأمريكية.

وقال طارق عباسي «طالب إماراتي» في معرض حديثه عن دراسته في جامعة بيتسبرغ بعد نيله منحة فولبرايت: «منحتني جامعة نيويورك أبوظبي فرصة الدراسة إلى جانب ألمع الطلاب المتفوقين والتواصل مع إحدى أرقى الهيئات التدريسية.

حيث دفعتني لدخول كلية الدراسات العليا للشؤون العامة والدولية في جامعة بيتسبرغ، وأسعى من خلال متابعة دراستي بتخصص ماجستير الإدارة العامة في أبحاث السياسات والتحليل إلى المساهمة في دعم جهود التطوير والبحث في دولة الإمارات».

وحصل الطالب الباكستاني شوبا غادي «دفعة 2021» على منحة أكسفورد كلارندون الدراسية، والتي ستمول دراسته بالكامل لتخصص الماجستير في العلوم السياسية.

وقال غادي: «قررت في مرحلة مبكرة من دراستي بجامعة نيويورك أبوظبي دخول مجال العلوم الأكاديمية والسياسية، وحرصت على الاجتهاد في دراستي واكتساب المهارات البحثية، ما ساعدني في الحصول على منحة للدراسات العليا وقد قام العديد من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بمساعدتي وتزويدي بخبراتهم البحثية والتوصيات والمعارف والنصائح القيمة».

وحصلت الطالبة الكينية نوال علي «دفعة 2021» على منحة ماستركارد الدراسية التي تُموّل الدراسات العليا للطلاب الموهوبين من أفريقيا.. وقالت: «لطالما كانت جامعة نيويورك أبوظبي مكاناً مثالياً ساعدني على اكتشاف ذاتي ومنحني فرصة الاستقرار في دراستي واختبار التحديات الصعبة والابتعاد عما هو مألوف.

وكلّي ثقة بأن تجربتي الغنية في الجامعة ستُعزز استعدادي لدراسة تخصص الماجستير بالتنمية الدولية في معهد الدراسات السياسية بباريس والاندماج مع زملائي الجدد بمنتهى المرونة، إضافة إلى تنمية مهارات التفكير النقدي وإيجاد طرق لترك أثر إيجابي على الناس من حولي».

وحصل الطالب السريلانكي ساهان تامبو «دفعة 2018» على منحة إيراسموس موندوس، والتي ستمول بالكامل دراسته لتخصص الماجستير في برنامج أنظمة الطاقة الذكية اللامركزية.

وقال ساهان تامبو: «بدأت مسيرتي المهنية في مجال هندسة الطاقة المتجددة مباشرة بعد تخرّجي في جامعة نيويورك أبوظبي وآمل الاستفادة من خلال المنحة الدراسية من خبراتي المهنية وتوسيع معارفي بنيل درجة الماجستير في أنظمة الطاقة الذكية اللامركزية، وقد ساهمت السمات الشاملة والصارمة لبرنامج الهندسة لدى جامعة نيويورك أبوظبي في تعزيز مهاراتي كمهندس مُتميز وعالي الكفاءة ومكنتني أيضاً من تعزيز ثقتي بالمسار المهني الذي أردت اتباعه».

منح

وقالت مارييت ويسترمان، نائب رئيس جامعة نيويورك أبوظبي: «يسرنا حصول طلابنا المتميزين على العديد من المنح للدراسة في أبرز المؤسسات التعليمية المرموقة على مستوى العالم، ونفخر في جامعة نيويورك أبوظبي بتقديم أفضل البرامج عالمية الطراز لتدريس العلوم الإنسانية والتطبيقية، والتي تتيح لطُلابنا التواصل مع كبار الشخصيات الأكاديمية المتمرسة والاستفادة من بيئة تعليمية مُحفزة ومليئة بالتحديات والفرص.

من جانبه قال دوغ كاتشينز، مدير الجوائز العالمية في جامعة نيويورك أبوظبي:»فخورون بحصول طلابنا هذا العام على عدد من أرقى المنح الدراسية.

ويسعدنا أن تجد هذه المؤسسات المرموقة في طلبتنا المزايا نفسها التي نعرفها فيهم، والتي تتمثل بفضولهم وتركيزهم وقدرتهم على الاستفادة من أفضل البرامج التعليمية عالمية المستوى والالتزام بجعل العالم مكاناً أفضل للجميع .

كما نعتزّ بطلّابنا الآخرين ممن ترشحوا لنيل منح دراسية دولية ولم يُحالفهم الحظ في ذلك، ونتمنّى لهم المزيد من التوفيق في العام المقبل، ونُشيد بسعيهم لذلك، ونثق بأنهم استفادوا بشكل كبير من هذه التجربة".

وتتزامن هذه الإنجازات مع احتفال جامعة نيويورك أبوظبي بالذكرى العاشرة لتأسيسها، والتي شهدت منذ افتتاحها عام 2011 نمواً في عدد طلابها الذي وصل إلى 1600 طالب جامعي و400 طالب دراسات عليا من أكثر من 115 دولة.

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