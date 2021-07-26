مفوضية الاعتماد الأكاديمي في «التربية» تحصل على الاعتراف الدولي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

حصلت مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم على الاعتراف من الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي. وهنأ معالي حسين الحمادي، وزير التربية والتعليم مفوضية الاعتماد الأكاديمي، بحصولها على الاعتراف العالمي وشهادة أفضل الممارسات الدولية لضمان جودة التعليم العالي من قبل الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي INQAAHE، وذلك لتطبيقها أفضل إجراءات الترخيص المؤسسي واعتماد البرامج الأكاديمية.

وبدوره قال الدكتور محمد يوسف بني ياس، مدير مفوضية الاعتماد الأكاديمي في وزارة التربية والتعليم: يعد الاعتراف الدولي بمثابة شهادة عالمية بأن المفوضية تتبع أفضل الممارسات العالمية في ضمان الجودة وفي إجراءات الترخيص والمؤسسي واعتماد البرامج الأكاديمية.

وأوضح بني ياس: أن الاعتراف الذي حصلت عليه المفوضية يؤكد على الاعتراف بالمنظمة عالمياً وأنها ذات مصداقية دولية، وتثق بها مؤسسات التعليم العالي الدولية والرأي العام محلياً وعالمياً، ولديها آليات مناسبة لمنع تضارب المصالح في صناعة قراراتها، ويتمتع موظفوها بالمهارات اللازمة لتنفيذ المهام المرتبطة بضمان الجودة الخارجي. وتابع: أن مفوضية الاعتماد الأكاديمي في الوقت الحالي تعتبر واحدة من 11 هيئة حاصلة على هذا الاعتراف.

3 مراحل

وبحسب معايير الشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي، فإن آلية التقديم من أجل الاعتراف شملت مراحل، أولها: تقييم معايير مفوضية الاعتماد الأكاديمي والسياسات والإجراءات المتبعة والتأكد من الاستقلالية والموضوعية في اتخاذ القرارات، والشفافية المالية، ووجود صلاحيات اتخاذ القرار، والاحتفاظ بالسجلات المؤسسات المرخصة والبرامج المعتمدة، ومن ثم قيام فريق الخبراء الدولي الممثل للشبكة الدولية لهيئات ضمان الجودة في التعليم العالي بمراجعة المعايير التي تطبقها المفوضية وإجراء مقابلات مع ممثلي الجامعات في الدولة من الهيئات الإدارية والطلاب والخريجين ومديري ضمان الجودة، وموظفي وزارة التربية والتعليم، والمفوضين وموظفي المفوضية، وهيئات ضمان الجودة الدولية، والشركاء الدوليين للمفوضية، والجهات المحلية في الدولة ذات العلاقة بالتعليم العالي.

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