انطلاق امتحانات الإعادة للصفوف من الـ 4 حتى الـ 11

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

انطلقت امتحانات الإعادة أمس للصفوف من الـ 4 حتى الـ 11 لطلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج وزارة التربية والتعليم، وتستهدف الامتحانات الطلبة الراسبين في مادة واحدة أو أكثر من مواد المجموعة «A».

وأفادت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بأن الامتحانات يقدمها طلبة الصفوف من الـ 4 إلى الـ 11 افتراضياً من منازلهم، وتبدأ الامتحانات لجميع المراحل من 25 حتى 29 يوليو الجاري لجميع المسارات، باستثناء المسار التطبيقي الذي ينهي الطلبة المسجلون فيه الامتحان في 28 من الشهر نفسه، وكان قد تقدم طلبة الـ 12 لامتحانات الإعادة في 11 يوليو الجاري واختتموها في 15 من الشهر ذاته.

وشددت المؤسسة على حظر استخدام الآلة الحاسبة لطلبة الصفوف الحلقة الأولى والثانية، ويعتبر هذا الاختبار إلزامياً للطلبة وعليهم الالتزام بالأزمنة والمواعيد المعتمدة.

واستهل الطلبة أمس امتحاناتهم بمادة الرياضيات ومنهم من خضع لجلسة ثانية وتقديم امتحان لمادة الدراسات الاجتماعية، بواقع ساعة ونصف لكل مادة.

وألحقت المؤسسة الطلبة الذين لم يجتازوا اختبارات نهاية العام «آلياً»، لبرنامج الفصول الصيفية الذكية، ليتمكنوا من التقدم لامتحان الإعادة، وتحقيق درجة الاجتياز، وهي عبارة عن أن تكون الفصول متاحة عبر بوابة التعلم الذكي «LMS».

الفصول الذكية

اعتمدت الفصول الصيفية الذكية على تعلم الطالب الذاتي من خلال منصات تعليمية ضمن برنامج زمني محدد، وتتميز بالمرونة في التعامل مع محتويات التعلم الذاتي أو الإجراءات التقييمية المتاحة على المنصة، وهذا من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة أداء الطالب، وتمكينه من المهارات المستهدفة في البرنامج.

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