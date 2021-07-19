مجلس جامعة أم القيوين يناقش خطة عودة الطلاب للحرم الجامعي

المصدر: (دبي ـ البيان)

وجه الأستاذ الدكتور جلال حاتم مدير جامعة أم القيوين بالعمل على إعداد الخطط الكفيلة بتحقيق السلامة واستمرار العملية التعليمية وفقاً للإجراءات الاحترازية، مهيباً بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وفقاً للبروتوكول والإجراءات الاحترازية التي تصدرها وزارة التربية والتعليم والخاصة بتشغيل المنشآت التعليمية.

وأعرب حاتم خلال اجتماع استثنائي لمجلس جامعة أم القيوين ناقش ترتيبات بداية العام الدراسي الجديد 2021-2022 عن ارتياحه لمستوى العمل الذي تقوم به لجنة الطوارئ داخل الجامعة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية ومتابعة التحديثات التي ترد بشأنها من الجهات المعنية.

وجرى بحث آليات التنسيق مع الجهات المعنية بإمارة أم القيوين، ووضع خطة لعودة الطلاب إلى الدراسة داخل الحرم الجامعي، وتوفير الإرشادات اللازمة للطلاب وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية.

وأشار إلى مستوى الوعي الكبير الذي يتحلى به الطلاب وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية في الجامعة، مبيناً أن ذلك ساهم في سير العملية التعليمية حسب ما هو مخطط له.

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