جامعة الإمارات وشركة 360ip تسوقان لبراءتي اختراع

المصدر: العين - البيان

أعلنت جامعة الإمارات العربية المتحدة متمثلة بمكتب النائب المشارك للبحث العلمي عن بدء التسويق لبراءات الاختراع الخاصة بتكنولوجيا «إنتاج وتطوير مضاد حيوي طبيعي باستخدام نوى التمر» و«الببتيد المضاد للبكتيريا وطريقة العلاج باستخدامه» المسجلة باسم الجامعة مع شركة 360ip، ضمن رسالة الجامعة وسعيها الدائم لدعم المشاريع البحثية والاكتشافات العلمية ودعم تطبيقاتها العملية، والتي تساعد على تحقيق القيم التجارية للاختراعات وتسويق المنتجات سواء في الأسواق المحلية أم العالمية.

وأشار الدكتور أحمد علي مراد النائب المشارك للبحث العلمي بالجامعة: إن الجامعة تعمل مع أعضاء هيئة التدريس والمخترعين والباحثين من خلال وحدة الملكية الفكرية وبراءات الاختراع التابعة لمكتب النائب المشارك للبحث العلمي على تقييم براءات الاختراع وتسويقها بما يضمن استفادة المجتمع العلمي من براءات الاختراع.

وأكد النائب المشارك للبحث العلمي: إن الجامعة وضمن خطتها الاستراتيجية تسعى إلى بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص والمساهمة في نقل براءات الاختراعات المسجلة في الجامعة إلى سوق العمل والاستفادة منها من أجل تطوير البشرية، حيث تتطلع الجامعة إلى أن تكون مركزاً أساسياً في تطوير التكنولوجيا، حيث تمتلك الجامعة الممكّنات التي تجعلها تساهم من خلال النتائج البحثية في فهم أعمق للتكنولوجيا.

وأوضح: إن هذا التعاون مع شركة عالمية متخصصة في مجال تسويق التكنولوجيا مثل شركة 360ip التي تمتلك فريقاً إدارياً يتمتع بخبرة واسعة في تقييم التكنولوجيا وتحويلها إلى أصول تجارية قيّمة، سيدعم جهود التسويق لجامعة الإمارات ونقل الفكرة إلى الصناعة من خلال تقديم المساعدة الفنية لتطوير خطة تسويق ثم تنفيذ الخطة عن طريق الاتصال مباشرة بالقطاعات الصناعية المهتمة بهذه التكنولوجيا لتحويلها لمنتج تجاري وبيعه في الأسواق العالمية.

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