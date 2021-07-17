مدير عام أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين: رعاية 480 طالباً ضمن منظومة تعليمية ابتكارية

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

ثمنت سمية حارب السويدي عضو المجلس الوطني الاتحادي مدير عام أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين في رأس الخيمة، جهود صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم رأس الخيمة، بإنشاء مؤسسة الشيخ سعود بن صقر التعليمية الخيرية عام 2015؛ ليصبح هذا الصرح ملاذًا للتعليم المجاني لأبناء المقيمين من ذوي الدخل المحدود، مشيرة إلى حرص سموه على تحمل الأعباء المالية لجميع الطلبة، بالإضافة للهيئة الإدارية والتدريسية والكتب الدراسية وتوفير الحافلات المدرسية المكيّفة لنقل الطلبة (من وإلى مدارس المؤسسة)، فضلًا عن تجهيز المدارس بالمكتبات.

وأضافت: استكمالاً لمسيرة تحقيق النهضة التعليمية الشاملة، انبثق عن المؤسسة صرح آخر، وهو أكاديمية رأس الخيمة للموهوبين؛ لتكون حاضنة للابتكار والمواهب، وترعى أكثر من 480 طالباً مبتكراً وموهوباً، من خلال مختبرات ابتكارية، وقاعات تدريبية تقدم أفضل البرامج في شتى المجالات العلمية والتقنية، والفنّيّة، والأدبية، والبرمجة الحاسوبية، وتؤهل الأكاديمية طلبتها للمسابقات العالمية.

جوائز

وساهمت تلك المنظومة الناجحة في حصد 5 من أبنائها الموهوبين الميداليات العالمية في مسابقة الحساب الذهني في تايلاند، ونُفّذ ما يقارب 25 برنامجًا وفعالية استهدفت 380 طالباً وطالبة من مختلف مدارس رأس الخيمة الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى احتضان 112 طالبًا وطالبة من الموهوبين والمبتكرين من أبناء إمارة رأس الخيمة بهدف تنمية قدراتهم ومواهبهم في المجالات المختلفة.

وبرعاية ودعم ماديّ سخيّ من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي افتُتحت مكتبة زايد داخل حرم المؤسسة تزامنًا مع عام زايد، وتضم المكتبة الآن 6 منصات إلكترونية تحتوي على مئات الكتب والمراجع العلمية والأدبية، ولم يتوقف الدعم السخي لسموه عند هذا الحد، بل وجّه بتوفير بيئة تعليمية غنية ببرامج تأهيل خاصة لأصحاب الهمم وأطفال التوحد، ومن هنا كان افتتاح (مركز التوحد) بإمارة رأس الخيمة في شهر إبريل من عام 2019.

وأكدت حارب، أن مدارس المؤسسة سيطرت على جميع المشاكل الفنية والتقنية التي كانت تواجه الطلبة خلال التعليم عن بُعد منذ بداية العام الدراسي 2020-2021، الأمر الذي أسهم في تطور الطلبة وحصولهم على درجات مرتفعة في نهاية العام الدراسي، حيث ساهمت تلك الجهود وإدارة المنظومة باحترافية في حصول مدارس المؤسسة على المركز الأول في بطولة المناظرات المدرسية لجائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي للعام 2021.

واستكمالاً لمسيرة النجاح في منظومة التعليم عن بُعد، حصدت مدارس المؤسسة لقب متحدثة المناظرات المدرسية في بطولة المناظرات المدرسية لجائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي للعام 2021، والمركز الثاني في مسابقة التصوير لوزارة التربية والتعليم للعام 2021، والمركز الثالث على مستوى الدولة في المسابقة الدولية السبيلنغ بي.

وواصلت مدارس المؤسسة الاستفادة من عملية التطوير التعليمي، لتنجح في تأهل 4 طالبات للتصفيات النهائية على مستوى الدولة لتحدي الكتابة للعام الدراسي 2020-2021، وتأهل (2) طالبة للدور النهائي على مستوى الدولة في تحدي القراءة، وتأهل منهن عدد (2) على مستوى رأس الخيمة، والتي تعتبر المدرسة الوحيدة على مستوى المدارس الخاصة برأس الخيمة التي تأهل طلابها إلى الدور التأهيلي في تحدي القراءة.

وشاركت طالبتان في مسابقة المخزون اللغوي في الشارقة جمعية حماية اللغة العربية للعام الدراسي 2019- 2020 وفازت إحدى الطالبات المشاركات بالمركز الرابع، وتكريم عدد من الطالبات المتفوقات في الصف الثاني عشر ضمن جائزة رأس الخيمة للتميز التعليمي الدورة 16، وحصول إحدى الطالبات على المركز الرابع على مستوى الدولة للعام الدراسي 2019-2020.

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