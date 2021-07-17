«الإمارات للتعليم» تعلن عن وظائف في الميدان التربوي

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عن عدد من الوظائف في الميدان التربوي، للعام الدراسي المقبل (2021/‏‏2022)، لمختلف المراحل الدراسية في مناطق الدولة كافة، وذلك من خلال موقع مبادرة «علم لأجل الإمارات».

ومن الوظائف التي أعلنت عن حاجتها مديرو مدارس وحددت المبادرة الأماكن الشاغرة للوظيفة، منها في إمارة عجمان (للحلقات الأولى والثانية والثانوية)، والحلقة الثالثة في إمارة الشارقة (المنطقة الشرقية)، والحلقة الأولى في إمارة أم القيوين، والحلقة الأولى والحلقة الثانية والحقلة الثالثة في إمارة الفجيرة، والحلقة الأولى والحلقة الثانية والحلقة الثالثة في إمارة الشارقة، إضافة إلى مدير مدرسة مشتركة في إمارة رأس الخيمة، ومدير مدرسة مشتركة في إمارة أم القيوين، والحلقة الثانية والحلقة الثالثة - إمارة رأس الخيمة، والحلقة الثانية - إمارة دبي.

وجاء على موقع مبادرة «علم لأجل الإمارات» أنه تم تطوير معايير القيادة التربوية في دولة الإمارات، لضمان قدرة القادة التربويين في جميع مستويات المسؤولية على إظهار كفاءتهم المهنية التي تتماشى وتتوافق مع تطلعات رؤية الإمارات 2021، وتتوافق مع أفضل الممارسات المتعارف عليها دولياً، مشيرة إلى أن المعايير تشمل كلاً من الجوانب الأكاديمية والجوانب التشغيلية لعمل القادة لتربويين، ويتم دمجها في دور مدير المدرسة.

4 مجالات

وحددت المبادرة أربعة مجالات للقيادة، يتطلب من مدير المدرسة تطويرها، وهي القيادة المهنية والأخلاقية، والقيادة الاستراتيجية، والقيادة التعليمية، والقيادة التشغيلية (العمليات). وتهدف تلك المبادرة إلى العمل على تطوير بيئة النظام التعليمي وجميع مخرجاته. منح الخريجين فرصة كبيرة لاكتساب المهارات العملية، والسعي وراء جذب أصحاب الخبرة من الخريجين الجدد، وكذلك أصحاب التخصصات النادرة، وكذلك العمل على توطين مهنة التدريس من أجل تشكيل السياسات المستقبلية، كما تهدف إلى زيادة معدل الإنتاجية وتحسين مستوى المشاركة، الارتقاء بالعملية التعليمية من خلال زيادة عوامل الجذب إلى مهنة التعليم.

وذكرت المبادرة أن الحد الأدنى من المؤهلات التعليمية المطلوبة في مدير المدرسة شهادة البكالوريوس (بشكل أساسي)، وشهادة الماجستير أو الدكتوراه في التربية أو القيادة التربوية، أو شهادة مهنية في القيادة التربوية (بشكل تفضيلي)، محددة لكل مؤهل عدداً من سنوات الخبرة المطلوبة.

وشددت المبادرة على ضرورة توافر عدد من المميزات في المتقدم لوظيفة مدير مدرسة، منها الكفاءات السلوكية (مستوى الكفاءة 6)، والعمل بروح الفريق، وتمكين الموظفين وتطوير قدراتهم، والتواصل ومهارات الاتصال، وقيادة التغيير، والتركيز على خدمة العملاء، والتركيز على النتائج، وإدارة الموارد بفاعلية، والتفكير الاستراتيجي.

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