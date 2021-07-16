«البلاكبورد» الدولية لمسؤول بجامعة الإمارات

المصدر: العين - البيان

حاز البروفيسور حسان محمد سليم مدير مركز التميز في التعليم والتعلّم CETL، في جامعة الإمارات العربية المتحدة على جائزة «البلاكبورد» الدولية المرموقة لعام 2021 عن فئة «التميز في قيادة التغيير» عن مركز التميز في التعليم والتعلم بجامعة الإمارات، والتي تمنح لقادة التغيير ومن لهم تأثير على المستوى الدولي في استحداث وابتكار استراتيجيات التغيير المؤثرة في التعليم والتعلم، والقابلة للتطبيق من خلال التقنيات والممارسات التعليمية لتحسين أداء الطلبة والتطور الأكاديمي وزيادة معدلات النجاح. بما يعزز من الرؤية الكلية للريادة والتميز التي تنتهجها جامعة الإمارات العربية المتحدة على المستويين المحلي والعالمي.



وأوضح البروفيسور حسان مدير المركز: إن مركز التميز في التعليم والتعلم بجامعة الإمارات منذ انطلاقته تبنى مفهوم الريادة والتميز في التعليم والتعلم داخل الجامعة، حيث تولى المركز قيادة عدد من التغييرات لتعزيز الابتكار في التدريس وأساليب واستراتيجيات التعلم واستحداث أدوات التعلم لطلبة الجامعة من جهة، وتعزيز مفهوم التميز في التعليم والتعلم وفق رسالة ورؤية جامعة الإمارات العربية المتحدة من خلال تشجيع وتدريب أعضاء الهيئة التدريسية على استخدام التقنيات التعليمية الحديثة والمبتكرة وتعزيز أساليب ونظريات التعليم والتعلم الحديثة بين أعضاء التدريس من جهة أخرى.



وتم ابتكار وإجراء العديد من التغييرات أبرزها: برامج تحويل المساقات للتدريس بأسلوب التعليم الهجين، وأنشطة التطوير المهني الأسبوعية لأعضاء هيئة التدريس، ومجتمعات الممارسة (CoPs) مثل Blackboardians، وأبطال التعلم الرقمي، مجتمع أعضاء الهيئة التدريسية، والكتب الدراسية الرقمية، وأكاديمية طلاب الدكتوراه للتدريس، ومنصة UAEUx على edX، وأبحاث خاصة بالتعليم والتعلم (SoTL)، وغيرها من الأفكار والبرامج التي تعزز وتشجع الابتكار في التعليم والتعلم والتطوير لمواكبة التحولات في عصر الثورة الصناعية الرابعة. ونحن في مركز التميز للتعليم والتعلم بجامعة الإمارات فخورون بهذه الشراكة الاستراتيجية مع بلاك بورد العالمية.



وأشار إلى أن مركز التميز في التعليم والتعلم CETL بجامعة الإمارات يتكون من 4 وحدات رئيسية وهي: وحدة التطوير المهني لأعضاء هيئة التدريس، ووحدة تصميم الوسائل التعليمية، ووحدة أبحاث وتقييم التدريس ووحدة الكتب الدراسية الإلكترونية.



وبدوره قال لي بلاكمور، كبير مسؤولي العملاء ورئيس الأسواق العالمية في شركة بلاكبورد الدولية: يسعدنا تكريم الفائزين بالجائزة لهذا العام لالتزامهم بتحسين التجربة التعليمية لجميع المتعلمين من خلال استخدام التقنيات التعليمية ومشاركة ممارساتهم مع مجتمع التعليم والتعلم الأوسع. نحن فخورون بالشراكة مع المؤسسات التي تبتكر لتعزيز نجاح الطلاب.

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