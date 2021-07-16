2036 طالباً وطالبة يستحقون «الإقامة الذهبية»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

كشفت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عن عدد الطلبة المستحقين للحصول على الإقامة الذهبية، والتي جاءت بناءً على إعلان حكومة دولة الإمارات، عن منح الإقامة الذهبية للطلبة المتفوقين الحاصلين على نسبة 95 % فما فوق، من طلبة المدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة في الصف 12.



وكشفت المؤسسة عبر حسابها على «تويتر»، أن عدد المستحقين يبلغ 2036 طالباً وطالبة، وتشمل الإقامة عائلات الطلبة أيضاً.



وكانت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أعلنت مؤخراً قائمة بأسماء الطلبة الأوائل في الصف الثاني عشر في التعليم الحكومي والخاص، المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، وثانوية التكنولوجيا التطبيقية، وشملت مسارات النخبة والمتقدم والعام، والمسار المتقدم التقني، وضمت 115 طالباً وطالبة متفوقين، وبلغت نسبة النجاح العامة في المدارس الحكومية والخاصة، التي تتبع منهاج وزارة التربية والتعليم، ما يقارب 91 %.



وحقق طلبة الصف 12 في المدارس الحكومية والخاصة، المطبقة لمنهاج الوزارة، نتائج متقدمة في اختبار نهاية العام الدراسي 2020/2021، حيث قدم 28220 طالباً وطالبة في المدارس الحكومية والخاصة، الامتحان النهائي لطلبة الصف 12.



وتقدم لامتحان الثانوية العامة، قرابة 19956 طالباً وطالبة في المدارس الحكومية، وبلغت نسبة النجاح العامة، ما يقارب 88 %، وبلغت نسبة نجاح الطلبة في مساري النخبة والمتقدم 100 %، وفي المسار العام ما يقارب 84 %، وبلغت نسبة النجاح في المسار التطبيقي 77 %.

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