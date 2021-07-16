جامعة دبي تخصص 3 منح دراسية باسم الشيخ حمدان بن راشد

المصدر: دبي - وام

قررت جامعة دبي، تخصيص 3 منح دراسية سنوية كاملة للطلبة المتفوقين، باسم المغفور له بإذن الله، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.



وتأتي هذه المنح، وفاءً وتخليداً لذكرى الراحل، الذي قدم مسيرة حافلة بالعطاء على الصعيد الوطني، لا سيما دعمه المتواصل للمشاريع الخيرية والأداء التعليمي المتميز، والأبحاث العلمية، والبرامج الصحية، ودعمه الطلبة المتعسرين في الجامعة سنوياً، من خلال هيئة آل مكتوم الخيرية.



وستقدم الجامعة على نفقتها الخاصة، المنح السنوية الكاملة للطلبة المتفوقين، والذين حصلوا على معدل 98 % وما فوق في الثانوية العامة، وستخصص تلك المنح لدراسة مرحلة البكالوريوس في إدارة الأعمال، أو تقنية المعلومات، أو هندسة الكهرباء والاتصالات.



وأكد الدكتور عيسى البستكي رئيس الجامعة، أن الجامعة التي ترفع شعار وهدف «جودة التعليم» في دولة الإمارات العربية المتحدة، يهمها أن تربط تلك المنح التعليمية، بمبدأ «التفوق العلمي»، وتسميتها باسم منحة «الشيخ حمدان بن راشد» السنوية، مشيراً إلى أن الجامعة ستغطي رسوم الدراسة كل عام، ولمدة 4 سنوات، لكل طالب متفوق يستحق هذه المنحة.

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