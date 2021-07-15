2000 طالب وطالبة يتفاعلون مع دورات مركز حماية بشرطة دبي

المصدر: دبي ـ البيان

يواصل 2000 طالب وطالبة تفاعلهم مع فعاليات الدورة البرامجية الصيفية الطلابية، والتي ينظمها مجلس شرطة دبي الطلابي التابع لمركز حماية الدولي في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي.

وذلك بعد انقضاء الفترة الأولى من الدورة التي تقام بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي وهيئة المعرفة والتنمية البشرية، إضافة إلى العديد من الإدارات العام بشرطة دبي ومجلس مديري مراكز الشرطة وعدد من المجالس الأخرى، وستتوقف الدورة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، على أن تواصل فعالياتها البرامجية بعد العيد وحتى ختام الدورة في الخامس من أغسطس المقبل.

وخُصصت الدورة للطلاب والطالبات المسجلين في المدارس الحكومية والخاصة، ومطروحة باللغتين العربية والإنجليزية ومن مختلف الجنسيات من عمر 11 عاماً وحتى 18 عاماً.

9 مراكز تدريب

ونظراً للإقبال الطلابي الكبير على الدورة والثقة الكبيرة لأولياء الأمور بالكفاءة التدريبية لمرتب شرطة دبي، فقد تم فتح مراكز إضافية لتفي بالأعداد الكبيرة من الطلاب والتي بلفت 9 مراكز تدريب، وهي مدرسة الصفا والشعراوي للقاطنين ببر دبي، ومدرسة أحمد بن راشد وحمدان بن راشد والمعارف للقاطنين بمناطق بر ديره، ومركز التدريب على الغوص بالإدارة العامة للنقل والإنقاذ.

ودورة التحري الواعد بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ودورة تنظم لأول مرة ويستضيفها سيتي سنتر مردف وتقام بها العديد من الورش التوعوية والمحاضرات الوقائية إضافة لفقرات ترفيهية متنوعة، ومركز التدريب (عن بُعد) والذي يقام بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي للطلاب الذين لا يستطيعون الحضور لمقرات التدريب.

برامج ترفيهية

ويخصص القائمون على البرنامج الصيفي جوائز عينية قيمة تطرح بشكل يومي على الطلاب المسجلين بالبرنامج التفاعلي المرئي، كما زار الطلاب والطالبات مواقع تعليمية وترفيهية وأمنية وسياحية بإمارة دبي، كإدارة مركز القيادة والسيطرة بشرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومركز الاتصال الموحد بشرطة دبي 901، ومتحف شرطة دبي، ومركز الابتكار، ومبنى المبادرات الحكومية، ومركز الشرطة الذكي، وزيارة خارجية لقرية التراث، وبرواز دبي كأحد أبرز وأهم المعالم السياحية للإمارة.

ورش ومحاضرات

وتدرب طلاب الدورة خلال الفترة الماضية على التدريبات العسكرية اليومية والتي يتعلم خلالها الطلاب أساسيات الانضباط بسلوكهم العام، إضافة إلى تعليمهم لبعض الحركات العسكرية كالمشي السريع والبطيء بأنواعه وأشكاله المختلفة، إضافة للتدريبات الرياضية اليومية، كما وتدرب الطلاب على ركوب الدراجات الهوائية ومهارة التايكواندو والتصوير والموسيقى والفروسية والغوص.

كما وتلقوا محاضرات متنوعة تناولت العملات الرقمية والتطوع والمواطنة الإيجابية والتسامح ومحاضرات تتناول كذلك الحس الأمني التي يتم بموجبها التركيز على بعض المصطلحات الأمنية الدارجة التي يجب أن يتعرف عليها الطلاب ليكونوا على وعي ودراية.

اللقاح للميدانيين

يذكر أن القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات أخذت كافة الاحتياطات اللازمة من أجل توفير مناخ آمن وصحي للطلاب والمدربين، وهو ما تتطلب من المشاركين إبراز ما يثبت أخذهم للقاح بجرعتيه الأولى والثانية، بالإضافة لفحص PCR، وذلك تماشياً مع المتطلبات الوقائية المعتمدة من قبل اللجنة العليا لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بإمارة دبي، ومن يتعذر عليه لأي سبب فلن يحرم من الدورة وإنما سيتمكن من حضور الفعاليات عبر التواصل المرئي التفاعلي.

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