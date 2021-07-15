«جامعة أبوظبي» تحصد المركز الأول لمسابقة عون للخدمة المجتمعية

المصدر: أبوظبي - وام

حصد طلبة نادي عون الجامعي بجامعة أبوظبي على المركز الأول على مستوى جامعات الدولة المشاركة في مسابقة عون للخدمة المجتمعية في دورتها الثامنة للعام الدراسي 2020 - 2021 وذلك خلال الحفل الافتراضي الذي نظمته هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

وتهدف جائزة عون للخدمة المجتمعية إلى تشجيع روح الإبداع والمنافسة بين الطلبة وتحفيز الطلبة على ارتياد العمل التطوعي والخيري والمساهمة في تعميق مفهوم التحرك الذاتي واستقطاب الطلبة للمشاركة في أنشطة الهلال الطلابي.

وقال الطالب سعيد الزبيدي رئيس نادي عون الجامعي إن فعاليات النادي بدأت مع مطلع العام الدراسي الماضي وتنوعت ما بين الفعاليات الميدانية والافتراضية بما يتوافق مع الخطط والتعليمات الصادرة من قبل الجامعة ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأشار إلى أن أولى فعاليات النادي كانت مبادرة إنسانية تحت شعار «من أجلك يا سودان» لمساندة الشعب السوداني الشقيق جراء أحداث الفيضانات التي شهدتها البلاد بالتعاون مع عدد من الجهات وقد توالت فعاليات ونشاطات الخدمة المجتمعية للنادي وكان أبرزها «مخيم السعادة الافتراضي» و«المير الرمضاني» و«فطوركم علينا 2» إلى جانب المساهمة في بناء مدرسة بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

من جانبه أعرب سالم مبارك الظاهري المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية في جامعة أبوظبي عن اعتزازه بطلبة الجامعة الذين استطاعوا بجهودهم وشغفهم لفعل الخير وخدمة المجتمع الحصول على هذه الجائزة الهامة مشيداً بجهود هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتعزيز مشاركة الطلبة وحثهم الابتكار من أجل تحقيق أهداف نبيلة ضمن مجتمعهم وباقي المجتمعات من حولهم.

وأشارت عزوة الكثيري رئيس قسم المتطوعين في الهلال الأحمر الإماراتي بمركز بنى ياس إلى أن هذه المشاركة الثانية لطلبة جامعة أبوظبي بجائزة عون للخدمة المجتمعية للجامعات وقد تميزت مشاركتهم بإطلاق العديد من المبادرات المبتكرة والخروج بأفكار جديدة كالقيام بتنفيذ مخيم السعادة الافتراضي الذي يستهدف الأيتام وذويهم عبر فعاليات متنوعة على مدى أسبوعين متواصلين عبر منصة الزوم.

وشاركت في هذه الدورة من الجائزة 115 مؤسسة تعليمية على مستوى الدولة حصلت 21 منها حصلت على الجائزة كما شمل التكريم الفئات المتميزة على مستوى الدولة وتضمنت فئة الطالب المبتكر والمشرف التربوي المتميز وولي الأمر المتميز.

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