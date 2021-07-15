20 طالباً ضمن «التدريب الصيفي» لـ«الإمارات العالمية للألمنيوم»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم؛ أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، عن توفير برنامجها للتدريب الصيفي لـ 20 طالباً من الجامعات الوطنية والمدارس الثانوية هذا الصيف، ومنحهم فرصة الاستفادة من الخبرة العملية القيّمة لتعزيز آفاق مستقبلهم المهني.

وأشارت الشركة إلى استئناف برنامجها للتدريب الصيفي وذلك بعد توقفه في عام 2020 جراء تداعيات جائحة «كوفيد 19». حيث يتم قبول الطلاب الحاصلين على التطعيم فقط للتدريب الصيفي، كما ستتطلب الشركة إجراء اختبارات «كوفيد 19» منتظمة، كما هو الحال بالنسبة للموظفين.

وتتألف مجموعة الطلاب الجدد لهذا العام من طلاب المدارس الثانوية من الصفوف 10 و11 و12 وطلاب الجامعات المتخصصين في مواد مثل الهندسة، والكمبيوتر والمعلومات، والصحة والسلامة، والإعلام، والقانون.

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