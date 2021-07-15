500 ألف طالب إندونيسي يستفيدون من منصة «ألف للتعليم» الرقمية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «ألف للتعليم»، الشركة العالمية الرائدة في مجال حلول تكنولوجيا التعليم التي تعمل على تمكين القوى العاملة وتزويدهم بمهارات القرن الـ21، عن تمكين نصف مليون طالب في إندونيسيا حالياً من استخدام منصتها التعليمية الرقمية الحائزة على جوائز.

وبدءاً من العام الدراسي المقبل سيتمكن طلاب الصف الـ7 في مدارس إندونيسيا من تعلم الرياضيات عبر منصة «ألف» القائمة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وقال ياقوت خليل قوماس، وزير الشؤون الدينية الإندونيسي: شهد قطاع التعليم تحولاً جذرياً في السنوات الأخيرة، وتصاعدت وتيرة هذا التحول منذ تفشي الجائحة. لذلك بات من الأهمية بمكان أكثر من أي وقت مضى أن نعزز مستوى التعليم المقدم للطلاب ودعم أسلوب التعليم التقليدي بالحلول الرقمية على غرار منصة «ألف».

ومن جانبها، قالت الدكتورة عائشة اليماحي، مستشارة مجلس الإدارة لشركة «ألف للتعليم»: نلتزم في «ألف للتعليم» بإحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم العالمي، ويعتبر دخولنا إلى إندونيسيا خطوة استراتيجية مهمة تعتبر الأكبر من نوعها على المستوى الدولي بالنسبة لنا. ونتطلع قدماً لتقديم خدماتنا في المدارس الإندونيسية سعياً لرفد الطلاب بمنهجية جديدة للتعلّم من خلال منصتنا.

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