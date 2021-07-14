"الإمارات للتعليم المدرسي" توصي بأربع توصيات قبل سفر وعودة موظفيها

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

وجهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي موظفيها وكادرها التعليمي بأربع توصيات في تعميم صادر عنها بشأن السفر خارج الدولة والعودة للعمل. وحثت فيه الموظفين الإداريين على العودة إلى الدولة قبل مباشرة العمل بمكاتبهم، بأسبوعين على الأقل من بدء العام الدراسي الجديد للكادر التربوي.

وأوصت المؤسسة جميع الكوادر التعليمية والإدارية العاملين تحت مظلتها بالسفر للحالات الطارئة فقط، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الدولة للحدّ من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، وفي ظل تزايد الحالات والإصابات في كثير من البلدان حول العالم. كما تأتي تلك التوصية حرصاً من المؤسسة على صحة الجميع وسلامة بيئة العمل وضماناً لعودة العمل في مكاتب المؤسسة والمدارس على مستوى الدولة بنسبة 100%.

وأكدت على أهمية التحقق من قائمة الدول الحمراء (عالية الخطورة) من مكاتب السياحة والسفر أو عبر المواقع الإلكترونية لمطارات الدولة، ومتابعتها باستمرار لأن القائمة تتغير باستمرار من دون إنذار مسبق، ومراعاة إجراءات السفر والعودة إلى الدولة واتباع الإجراءات المعتمدة في كل مناطق الدولة بشأن الحجر الصحي.

ونوّهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، من خلال إدارة رأس المال البشري، أنها ستتخذ كافة الإجراءات الإدارية المناسبة والمعتمدة في القانون الاتحادي للموارد البشرية بما يكفل الحفاظ على صحة الجميع وضمان سلامة بيئة العمل، لافته الي أن الموظف سوف يعدّ منقطعاً عن العمل من دون عذر في حال تأخره عن مباشرة العمل في نهاية الإجازة المعتمدة، أو عدم مباشرة العمل في بداية العام الدراسي للكادر التربوي.

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