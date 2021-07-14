انطلاق الفصول الذكية للطلبة الذين لم يجتازوا الاختبارات

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

أطلقت مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي، مؤخراً، الفصول الذكية تحت اسم "برنامج تمكين" مستهدفة الطلبة الذين لم يجتازوا امتحانات نهاية العام في الصفوف من 4 حتى 11، وستكون الفصول متاحة عبر بوابة التعلم الذكي (LMS)، وبدورها وجهت المدارس الحكومية طلابها بأهمية متابعة الفصول الذكية التي ستشمل مراجعات وفيديوهات واسئلة تدريبات ويجب على الطالب الانتهاء منها ليتمكن من اعادة الاختبار.

وأكدت الإدارات المدرسية ان الدروس لم تكن متاحة بالشكل اليومي وعلى الطالب متابعة ذلك بنفسه، وتضم الفصول الذكية مقررات ودروس الفصل الدراسي الثالث، وبدورها حددت المؤسسة موعد اختبارات الإعادة خلال الفترة من 25 الى 29 يوليو.

وتعتمد الفصول الصيفيَّة الذكيَّة على تعلُّم الطالب الذاتي من خلال منصات تعليمية ضمن برنامج زمني محدّد، وتتميز بالمرونة في التعامل مع محتويات التعلم الذاتي أو الإجراءات التقييمية المتاحة على المنصة، وهذا من شأنه أن يسهم في رفع كفاءة أداء الطالب، وتمكينه من المهارات المستهدفة في البرنامج، بالإضافة إلى تحمله مسؤولية تعلّمه وتقييمه.

ويعكس تطبيق هذا البرنامج حرص المؤسسة على تمكين الطالب من المهارات المطلوبة كافَّة، وذلك وفق النواتج التعليمية المحددة في عمليات التعلم، والمرتبطة بالخطة الزمنية المنفَّذة خلال العام الدراسي 2020-2021.

وجاء إطلاق برنامج الفصول الصيفية الذكية كإحدى محطات التقييم الداعمة لمهارات الطلبة، ويُنفَّذ بعد صدور نتائج نهاية العام الدراسي 2020-2021، ويستهدف طلبة التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، ويتضمن برامج لتنمية مهارة القراءة لطلبة صفوف الحلقة الأولى، ورفع أداء الطلبة غير المجتازين في مادة دراسية، أو أكثر في الصفوف من 4 إلى 11.

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